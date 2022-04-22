Başkan Böcek'ten 'Askıda Bilet' kampanyasına destek - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda aileleri ile birlikte bayram geçirmek için memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri için başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haydi hep birlikte heyecan ve özlemle beklenen bayram kavuşmalarına vesile olalım. Bu sevgi hareketine hep beraber katılalım" diyerek üniversite öğrencilerinin aileleri ile kavuşmasına desteğini bildirdi. İsteyenler askidagencbilet internet adresi üzerinden üniversite öğrencilerine destek olabiliyor. 18-25 yaş arası örgün olarak üniversitede eğitim gören her öğrenci internet sitesi üzerinden bilet talebi oluşturabiliyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ise 27 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında bilet alarak, üniversite öğrencilerinin Ramazan Bayramı'nda ailelerin yanına gitmelerine katkı yapabiliyor. - ANTALYA