Başkan Büyükkılıç\'tan 19 Kayseri firmasına ihracat tebriği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu'na göre, 2025 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye girme başarı gösteren 19 Kayseri firmasını tebrik etti.

Kayseri'nin Üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarıyla adından söz ettirmesinin yanı sıra şehir ve ülke ekonomisine katkı sunmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üreten ve ihracatları ile ülkeye değer katan firmaları ile onur duyduklarını kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri'nin girişim, gayret, emek ve alın teri ile üreten çalışkan iş insanlarıyla önemli bir üretim üssü haline geldiğini belirterek; "Geçtiğimiz günlerde İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 11 firmamızın yer alması şehrimizi onurlandırmıştı. Şimdi de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İlk 1000 İhracatçı Raporu'na göre, 2025 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye girme başarı gösteren 15, Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 4 firmamızla birlikte, toplam 19 Kayseri firmamız bizleri onurlandırdı. Bu başarılar şehrimizin her türlü durum ve şartta üretme azim ve kararlılığının bir göstergesidir. İhracat şampiyonu firmalarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri'nin her alanda üretme kararlılığını sürdüreceğinin altını çizerek, yerel yönetimler olarak sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ