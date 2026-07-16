Başkan Erdoğan\'dan Denizli\'ye Destek Ziyaretleri

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üretimden ihracata, tarımdan istihdama, çevreden turizme Denizli için temaslarını sürdürüyor.

Son günlerde gerçekleştirdiği ziyaretler, sektör buluşmaları ve katıldığı programlarla yoğun bir çalışma temposu sergiliyor. Tarımsal üretimden sanayiye, istihdamdan çevre yatırımlarına kadar birçok alanda çeşitli temaslar ve görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Denizli'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Başkan Uğur Erdoğan, Denizli Valiliği tarafından Pamukkale İlçesi Kurtluca Mahallesi'nde düzenlenen Kekik Hasadı Etkinliğine katılarak üreticilerle bir araya geldi. Türkiye'nin kekik üretiminde lider ili olan Denizli'nin tarımsal gücüne dikkat çeken Erdoğan, üreticilerin emeğinin ülke ekonomisi açısından büyük değer taşıdığını belirtti. Hasat etkinliğinde fikir alışverişinde bulunduğu çiftçilerin emek ve alın terinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Toprağın bereketini emekleriyle buluşturan üreticilerimizle, gurur duyuyoruz. Denizli'nin mor renge bürünen kekik tarlaları hem tarımsal üretimimizin hem de ihracat potansiyelimizin en önemli değerleri arasındadır. Üreticilerimizin emeği bereketli, hasadı bol ve kazançları daim olsun" dedi.

Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan ve Denizli Ticaret Odası'na veda ziyaretinde bulunan Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim'e, Başkanı Erdoğan bugüne kadar ki yapıcı yaklaşımı, uyumu ve nezaketinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi ve Denizli horozu plaketi takdim etti. Erdoğan, İl Müdürü Bitim için "Şehrimize sunduğu değerli hizmetler, kurumlar arası iş birliğine verdiği katkılar ve verimli çalışmaları ile sebebiyle kendisine teşekkür ediyor; yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyoruz. Ülkemizin sanayi ve teknolojide örnek şehirlerinden Adana'da da önemli ve üstün hizmetlere imza atacağına yürekten inanıyor, yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyoruz" derken, Bitim de her zaman her konuda destek gördüklerini ve birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiği DTO Başkanı Erdoğan'a yakın ilgisi ve faaliyetlerine rehberlik eden katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım'ı da ağırladı. Ziyarette çevre, sürdürülebilir kalkınma ve Denizli'nin geleceğine yönelik ortak çalışmalar ele alınırken, Başkan Erdoğan kamu kurumlarıyla güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, kurumsal görüşmelerle ilgili olarak "Şehrimizin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlarımızla istişare içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Denizli'mize değer katacak projelerde iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

THY Denizli Müdürü ile turizm ve ekonomi değerlendirildi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Hava Yolları Denizli Müdürü Cem Sahir İslam ile de bir araya geldi. Görüşmede Denizli iş dünyasının beklentileri, kentin turizm potansiyeli ve hava ulaşımının ekonomi ile ihracata sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Erdoğan, Denizli'nin ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantılarının güçlenmesinin iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, kurumlar arası iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye İş Kurumu Denizli İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ve beraberindeki heyet, Uğur Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirketi DENKO Uluslararası Lojistik'i ziyaret etti. Ziyarette nitelikli istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının güçlendirilmesi ve kamu ile özel sektör iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Erdoğan, üretim ve istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, gerçekleştirilen nazik ziyaret dolayısıyla İl Müdürü Çeliktaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kuruyemiş sektörü temsilcileriyle ihracat masaya yatırıldı

Başkan Erdoğan, DTO'nun Serinhisar'da faaliyet gösteren kuruyemiş sektöründeki üyelerini de Denizli Ticaret Odası'nda ağırladı.

Toplantıda, üyelere özellikle yurt dışındaki yeni hedef pazarlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, sektörün beklentileri ve talepleri de değerlendirildi. Başkan Erdoğan, toplantıyla ilgili olarak "Üyelerimizle güçlü iletişim ve ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz. Sektörlerimizin rekabet gücünü artıracak, ihracat kapasitesini geliştirecek ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak projeleri kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yoğun programı kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Hayrına da katılan Başkan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muharrem ayının manevi atmosferinin toplumda birlik beraberliği artırdığının altını çizen Erdoğan, "Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan aşure geleneğimiz, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiriyor. Başta Beyazay Derneği Denizli Şubesi Başkanımız Sayın Dilek Yüksel Kahveci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Muharrem ayının ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

"Denizli'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üretimden ihracata, tarımdan istihdama, çevreden turizme kadar her alanda Denizli'nin gelişimi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Denizli'nin ekonomik, sosyal ve ticari potansiyelini daha ileriye taşımak için üyelerimizle, üreticilerimizle ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle şehrimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ