Başkan Erkoyuncu: "Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir" - Son Dakika
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Başkan Erkoyuncu: "Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir"

13.05.2022 16:07
Başkan Erkoyuncu: "Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir, direk bir milletin geleceğini etkileyen bir değerdir" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir, direk bir milletin geleceğini etkileyen bir değerdir" dedi.

Başkan Ramazan Erkoyuncu bir mesaj yayınlayarak, bütün çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. "Dünyanın değişimi her alanı, her sektörü etkilediği gibi tarımı da çiftçilerimizi de etkilemiş, dönüştürmüş, değiştirmiş, geliştirmiştir" ifadeleri ile mesajına başlayan Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilik bir yaşam şeklinden öte, dünya ekonomik sistemini etkileyen, hammadde üreten, kendi sanayisi oluşmuş, üretimi emtia olarak piyasalara yön veren bir sektörün temsilcisi anlamında kullanılmaktadır. Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir, direk bir milletin geleceğini etkileyen bir değerdir. Bu minvalde tarıma da, çiftçiliğe de artık bakış açımızı tamamen değiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Dünya Çiftçiler Gününde özellikle bu konunun altını çizmek istiyorum. Tohum da, gübreleme de, sulama da, tarımın sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğu sermaye de işte bu gerçekliklerle algılanmalı, bu gerçekliklerle sorunlar ele alınmalıdır. Çiftçi demek, topraktan değer üreterek, üretim zincirini başlatıp katma değer oluşmasını sağlayarak, başka şehirlerdeki ve başka sektörlerdeki akrabalarının, komşularının kazanç kapılarını aralayanlar demektir. Tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü, bereket ve bolluk dileğiyle kutluyorum" dedi. - KONYA

Başkan Erkoyuncu: Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir
Başkan Erkoyuncu: Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir

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Dünya Çiftçiler Günü, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erkoyuncu: 'Çiftçinin ürettiği değer, sınırlar kadar stratejiktir' - Son Dakika


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