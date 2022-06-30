Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi

30.06.2022 16:18
Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ekonomi Şurası toplantısında Kastamonu'nun yaşanan sel afetinden dolayı mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ekonomi Şurası toplantısında Kastamonu'nun yaşanan sel afetinden dolayı mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB Konferans Salonunda "Ekonomi Şurası" düzenlendi. Toplantıda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'nun yaşanan sel nedeniyle mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti.

Fındıklıoğlu, talebiyle ilgili şunları kaydetti: "Uzun süredir genişleme çalışmaları devam eden ve kamulaştırma süreci tamamlanamayan Merkez OSB'nin genişleme sürecinin bir an önce tamamlanması, mermer bakımından önemli potansiyele sahip ilimizde rezerv alanlarının ruhsatlandırılması, sürecinin hızlandırılması ve konuda firmalara kolaylık sağlanması, İstiklal yolunun başlangıç noktasını temsil eden İnebolu Limanı'nın mermer ve diğer ürünlerin ticaretinde aktif olarak kullanımının sağlanması, yüksek enflasyon ortamı, iş dünyasının düşük faizli ve uzun vadeli kredi bulabilme imkanını sınırlandırmaktadır. KGF ve KOSGEB aracılığıyla uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanması, özel sektörün sıkıntılarının arttığı son dönemlerde proje bazlı destek miktarınım artırılması ve bu desteklere başvuru konusunda da daha yoğun danışmanlık desteğinin verilmesi, son dönemde yüksek miktarda artan maliyetlerin azaltılması için gübre, mazot ve tarımsal ilan desteklerin artmasını istiyoruz"

Ayrıca Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'da 27 Haziran'da il merkezi ve birçok ilçede yaşanan sel felaketi sebebiyle Kastamonu'nun bir kez daha mücbir sebep dahiline alınmasını talep etti. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması Son dakika haberi! Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması Tepebaşı'ndan Kastamonu'ya Destek Tepebaşı'ndan Kastamonu'ya Destek
Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:25:50. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun mücbir sebep dahiline alınmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement