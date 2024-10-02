Başkan Görgel, Pazarcık Fıstığı'na Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Görgel, Pazarcık Fıstığı'na Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı

Başkan Görgel, Pazarcık Fıstığı\'na Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'ta fıstık hasadına katılarak, Pazarcık Fıstığı'nın üretim ve pazarlama süreçlerine dair bilgi aldı. Başkan, fıstığın ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik gerekli adımların atılacağını belirtti.

02.10.2024 12:14  Güncelleme: 12:19
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Pazarcık'ta fıstık hasadına katılan Başkan Görgel, "Asırlardır toprağımızda kök salan, çiftçimizin alın teri, şehrimizin rayihasıyla olgunlaşan her bir ürüne sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pazarcık Fıstığı da bunlardan bir tanesi. Bunun ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı noktasında gerekli adımları atıyoruz. İnşallah Pazarcık Fıstığı da şehrimizin tescilli ürünleri arasındaki yerini alacak" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık'ın Tilkiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen fıstık hasadına katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelerek Pazarcık Fıstığı'nın üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Fırat Görgel, tarım işçileriyle de sohbet ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Pazarcık fıstığının tescili noktasında gerekli süreçlerin başlatılması için Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerine talimat veren Başkan Görgel, "Bugün Pazarcık ilçemizde fıstık hasadına katılarak üreticilerimizle bir araya geldik. Pazarcık fıstığının üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgiler aldık, istişarelerde bulunduk. Asırlardır toprağımızda kök salan, çiftçimizin alın teri, şehrimizin rayihasıyla olgunlaşan her bir ürüne sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pazarcık Fıstığı da bunlardan bir tanesi. Bunun ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı noktasında gerekli adımları atıyoruz. Pazarcık fıstığının tescili için ekiplerimize talimat verdik, çalışmaya başlıyorlar. İnşallah Pazarcık Fıstığı da şehrimizin tescilli ürünleri arasındaki yerini alacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Görgel, Pazarcık Fıstığı'na Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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