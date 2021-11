Başkan Güder esnafları yalnız bırakmıyor

Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

İlçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaf gezilerine bir yenisini daha ekledi. Mimar Sinan Caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Güder, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Esnafların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güder, ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında da esnaflara bilgiler verdi. Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Güder, şehrin kılcal damarı olan esnafların her daim yanında olduklarının altını çizdi.

"Esnaflarımızı ekmek teknelerinde ziyaret ettik"

Her daim esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam edeceklerine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımızın istek ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Esnaflarımız yer yer sıkıntılar yaşıyor. Biz de esnafımızı ziyaret ederek sıkıntılarını dinlemek, çözebileceğiz problem veya sorunlar varsa onları çözmek istiyoruz. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ile bu ekonomik savaşında üstesinden geleceğiz. Gezimizin sonunda edindiğimiz ana fikir; Milletimiz ve esnafımızın devletin yanında. Esnaflarımız ekonomik sıkıntıların gelip geçici olduğunu, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, her zaman Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ve hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirttiler. Bu güzel düşünceler bizi mutlu ediyor. Milletimiz ve esnaflarımız oynanan oyunun farkında. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen mihraplara karşı birlik ve beraberlik içinde bugüne kadar hep mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bu alicenap milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Eski Türkiye artık yok. Kendi ayakları üzerinde duran yeni Türkiye var. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi, ekonomik bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Bu milli mücadele dönemini el ele omuz omuza vererek aşacağız. Reisimize inanıyoruz ve yanındayız" dedi. - MALATYA