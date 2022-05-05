Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor" - Son Dakika
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Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor"

05.05.2022 16:25
Başkan Kavuş: "Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor"

Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide satışlara başladı.

Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide satışlara başladı. Ürün çeşitliliği ve kalitesi ile Konya Fide'nin Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırdığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm üreticileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve KOP desteği ile Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde hayata geçirilen Konya'nın ilk ve tek fide üretim tesisi olan Konya Fide, satışlarına başladı. Sebze Fidesi Üretim Tesisinin Meram çiftçisi ve tarımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin kar amacı gütmeden Meram ve Konya çiftçisinin ve üreticisinin fide ihtiyacını en uygun şekilde karşıladığını söyledi. Konya Fide'nin ülke tarımının kalbi konumundaki Konya'nın fide ihtiyacının önemli bir açığını kapatmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Kavuş, "Üçte biri tarımla uğraşan ilçemiz için bu tesisimiz önemli yatırımlardan biri olmuştur. Tesisle birlikte başka kentlerden getirilen fidelerin tüm olumsuz yönleri bertaraf edilmiş, çiftçimize ihtiyacı olan fideleri uygun şartlarda sunma fırsatı vermiş ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırmış olduk" diye konuştu.

"Tüm çiftçilerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyoruz"

Konya Fide'deki üretimleri sayesinde sebze fidelerinin hastalıktan kurtarıldığını ve çiftçilere daha fazla kar etmelerinin yolunun açıldığını kaydeden Başkan Kavuş, "Verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olduk. Her geçen gün daha da artan bir taleple karşılaşan ve daha pek çok açıdan tarıma ve çiftçilerimize katkı sunan tesisimizde fidelerin satışına başlandı. Tüm çiftçilerimizi, fiyat olarak da çok uygun şartlar sunan tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum. Ayrıca üçte biri gibi büyük bir rakamı tarımla uğraşan Meram'ımızın çiftçisine ve tarım ekonomisine böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor
Başkan Kavuş: Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor

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Hisarcık, Tarım, Meram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kavuş: 'Konya Fide Meram çiftçisinin rekabet gücünü arttırıyor' - Son Dakika


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