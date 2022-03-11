Başkan Kılca ve Pekyatırmacı, Konya Tarım Fuarı'nı gezdi - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Konya 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, bu yıl 18'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açarken; yerli ve yabancı yüzlerce sektör temsilcisi, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki yerini aldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte fuarı ziyaret etti. Fuarda, sektörün üretici ve ihracatçı firmalar ile Konyalı üreticilerle buluşan Başkan Hasan Kılca ile Başkan Ahmet Pekyatırmacı, fuar katılımcısı firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

"Konya Tarım Fuarı şehrimizin ve Türkiye'nin gururu"

Başkan Kılca, Konya Tarım Fuarı'nın Türkiye'nin hatta bölgesinin sayılı önemli fuarlarından birisi olduğunun altını çizdi. Covid-19 salgını nedeniyle fuarın 2020 ve 2021'de düzenlenemediğini hatırlatan Hasan Kılca, "Aradan geçen süre içerisinde hem sektör temsilci ve firmaların hem de üreticilerimizin tarım fuarını ne kadar özlediğini gördük. Dolayısıyla tarım sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan bu güzel organizasyona ilgi bir hayli fazla. Bu yıl 20 ülkeden yüzlerce firma ve firma temsilcisine ev sahipliği yapan, on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tarım Fuarı, ülkemizin en büyük, Avrupa ve Asya'nın da en büyük tarım fuarlarından birisi. Bu yönüyle fuarımız, Konya'mızın ve ülkemizin gururu. Şehrimizin ve ülkemizin tarım ile tarım sanayisinin çok daha fazla büyümesine katkı sunan fuarın Konya'nın ekonomisine de belli bir canlılık kattığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu vesileyle, 18. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, hepsine bol bereketli kazançlar diliyorum. Yine fuarımızın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm düzenleyici kuruluşlara da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Fuar şehrimizin ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor"

Fuarda stant açan tüm firmaları tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Türkiye'nin sayılı organizasyonlarından birisi olan fuarın Konya ve Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti. Fuar hakkındaki izlenimlerini aktaran Pekyatırmacı, "Konya Tarım Fuarı, şehrimizin en fazla ziyaretçi çeken organizasyonu ve fuarın Konya ekonomisine katkısı da bir hayli fazla. Katılımcı firmalar ve fuarı ziyaret eden binlerce üretici ile vatandaşın böylesine güzel bir ortamda bir arada olması çok güzel. Fuar sayesinde Konya'da pek çok sektöre de büyük bir canlılık geliyor. Yine fuarımız, şehrimizin en önemli sektörü olan tarım ve tarım mekanizasyonu sektörünün daha da büyümesini ve dünyaya açılmasını sağlıyor. Ben, üretici, sanayici ve bütün işadamlarımızı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum. 18. Konya Tarım Fuarı'nın da hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA