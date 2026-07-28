Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Orhaniye, Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde devam eden yatırım ve hizmetleri değerlendiren Başkan Köksal Aras, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugün Orhaniye, Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin çok daha güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşması için şehrimizin her noktasında tüm ekibimizle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaların, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak devam edeceği bildirildi.