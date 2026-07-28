Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Orhaniye, Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerini ziyaret etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Orhaniye, Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde devam eden yatırım ve hizmetleri değerlendiren Başkan Köksal Aras, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugün Orhaniye, Ortaköy, Yeniköy ve Kötekli mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin çok daha güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşması için şehrimizin her noktasında tüm ekibimizle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaların, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Orhaniye, Yeniköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 00:05:07. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Köksal Aras mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.