Başkan Köse, "Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Köse, "Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram"

06.04.2022 16:00
Başkan Köse, "Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait seralarda 2.5 dekarlık alanda dikimi yapılan ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olan safran bitkisinden 500 gram ürün beklediklerini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait seralarda 2.5 dekarlık alanda dikimi yapılan ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olan safran bitkisinden 500 gram ürün beklediklerini belirtti.

Safranbolu Belediyesi geçtiğimiz yıl kendilerine ait seralarda 2.5 dekarlık alanda dikimi yapılan safran bitkisinden 200 gram ürün elde etmişti. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabilen safran ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Elif Köse,

safranların şu anda yavrulama döneminde olduğunu, ikinci hasadın ise önümüzdeki Ekim ayında yapılacağını belirterek, " Bu yıl ki hasatta hedefimiz 500 gram. Bir safran dikiminden sonra 3 hasat gerekiyor. Üçüncü hasadımızı da Ekim 2023'te yapacağız. Böylece elde ettiğimiz safranın gramajı her yıl artacak. Daha sonra yeniden safran dikeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar ürettiğimiz safranları, Safranbolu kıtırımızın üretiminde ve fuarlara götürerek tanıtımda kullandık. Daha çok ürettiğimizde satışına da başlayarak, gelir elde eder durumda olacağız" dedi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
SAKEM katılımcılara meslek öğretiyor SAKEM katılımcılara meslek öğretiyor Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı

Safranbolu, Elif Köse, İlaç, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Köse, 'Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram' - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Köse, "Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement