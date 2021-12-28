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Başkan Köse'den yeni yıl jesti - Son Dakika

Başkan Köse'den yeni yıl jesti

28.12.2021 10:47
Başkan Köse'den yeni yıl jesti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, personel buluşmaları programında belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, personel buluşmaları programında belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programa birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Personel buluşmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, memurundan belediye çalışanına kadar bütün birimlerdeki personellere yılbaşı ikramiyesi olarak beş yüz Türk Lirası vereceklerini söyledi. Yeni yılla birlikte hep birlikte bütçeyi ve hizmetleri büyüterek daha da güzel hizmetler ve eserler inşa edeceklerini ifade eden Başkan Köse, "Çalışanlarımıza da büyüyen bütçemizle birlikte daha çok maddi destekte bulunacağız" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Mamak Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güzel ilçemizi daha da güzel hale getirmenin telaşıyla, gayretiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçen iki buçuk yıllık süreç içerisinde tüm mesai arkadaşlarıma ne karar verdiysek gerçekleştirdik, hangi eseri inşa edelim dediysek o eseri inşa ettik. Ne söz verdiysek daha fazlasını yerine getirdik. Kıymetli yol arkadaşlarım bugüne kadar el birliğiyle bir ekip olarak, yekvücut olarak milletimize hizmet ettik. Özellikle salgın dönemi boyunca normal mesai kavramını aşarak yeter ki vatandaşlarımıza ulaşalım diye hiç durmadan çalıştık. Ben her zaman mesai arkadaşlarımın yanındayım. Bizler millete hizmet yolunda Hep birlikte aynı hedefe koşan büyük bir aile olarak bir vücut gibi birbiriyle ilişkili bir bütünün parçalarıyız. Bizler milletimizin hizmetinde, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla çalışan hizmet kervanını bu şekilde düzenleyen insanlardanız. Son olarak bir müjde ile konuşmamı tamamlayacağım. Çam sakızı çoban armağanı yeni yıl hediyesi olarak tüm çalışanlarımıza ikramiye vermeyi planladık. Beş yüz Türk Lirası hesaplarınıza geçecek, aileniz ile beraber güle güle harcayın. Hep birlikte bütçemizi ve hizmetimizi büyütecek daha da güzel hizmetler ve eserler inşa edecek sizlere de büyüyen bütçemizle birlikte daha çok destek maddi destekte bulunacağız" dedi.

En az 4 bin 850 Türk Lirası

Yeni asgari ücret dikkate alınarak çalışanların ücretlerinde birtakım düzenlemeler yapmak için çalışmalara başladıklarını da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yönetim kadromuz ile birlikte maaşların en az 4 bin 850 Türk Lirası olması için planlamalar yapıyoruz. Sözleşme zamanı geldiğinde de ayrı ayrı artış yapacağımın sözünü de buradan veriyorum. İmkanlarımızı zorlayarak personelimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için hem ortamlarını hem maaşlarını iyileştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da daha büyük bir güç ve azimle çalışacağınıza hizmet üreteceğinize, hep beraber güzel Mamak'ımıza güzel insanlarımıza güzel eserler ve güzel hizmetler bırakacağımıza eminim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, maaşlardaki artışların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

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Mamak Belediyesi, Türk Lirası, Yeni Yıl, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Köse'den yeni yıl jesti - Son Dakika Ekonomi


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