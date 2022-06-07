Başkan Oğuz ekmek teknelerine ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Oğuz ekmek teknelerine ziyaretlerini sürdürüyor

07.06.2022 12:56
Başkan Oğuz ekmek teknelerine ziyaretlerini sürdürüyor

İlçede faaliyet gösteren esnafları sık sık ziyaret ederek, "Hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

İlçede faaliyet gösteren esnafları sık sık ziyaret ederek, "Hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, onları yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

İstek ve öneriler dinliyoruz

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Oğuz ekmek teknelerine ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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