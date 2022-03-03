Başkan Oktay, Romanya'dan müjdeyle döndü - Son Dakika
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Başkan Oktay, Romanya'dan müjdeyle döndü

03.03.2022 16:02
Başkan Oktay, Romanya'dan müjdeyle döndü

Şubat ayında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Romanya Turizm Fuarı ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Holiday&Spa Sofya Bulgaristan Turizm Fuarı'nda Marmaris ve bölgesi tanıtıldı.

Şubat ayında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Romanya Turizm Fuarı ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Holiday&Spa Sofya Bulgaristan Turizm Fuarı'nda Marmaris ve bölgesi tanıtıldı. Yapılan temaslar sonucu yıllardır yapılmayan oldu, Romanya Turizm Fuarı'ndaki görüşmelerden Romanya- Dalaman uçuşu çıktı.

Fuarlar kapsamında Romanya'da yapılan görüşmelerde Marmaris turizminin gelişmesine katkı sağlayacak önemli gelişmeler yaşandı. Der Tours yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde şirket yetkilileri tarafından Romanya'dan Dalaman'a İzmir'e ve Bodrum'a uçak kaldırılması yönünde karar alındı. Heyet içinde yer alan AK Partili Meclis Üyesi Ceyhan Eroğlu gelişmeyi "Yıllardır olmayan Başkanımız Mehmet Oktay sayesinde oldu" diye değerlendirdi.

Mart ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür eden AK Partili Meclis Üyesi Eroğlu, "Fuar ziyaretleri son derece verimli geçti, birebir görüşmelerimiz inanılmaz verimliydi. 2014 senesinden beri ben şahsen çalışıyorum başkanımız olmasa olmayacaktı bu onun için çok teşekkür ediyorum. Firmanın İskandinav sorumlusu Apollo Tours ilk defa bu sezon ki hiç planlaması yoktu, Romanya'dan Dalaman'a İzmir'e ve Bodrum'a başkanımızla görüşme masasında karar alıp direk uçuş yapılacağını söyledi. Başkanımızın görüşmesi sayesinde. Bu bizim uzun yıllardır yapmaya çalıştığımız bir şey, çok önemli bu yüzden tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sezonu olumlu etkiler"

Fuarlara katılan heyette yer alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Kırlı ise yapılan görüşmelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Tur operatörleri ile yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini belirten Kırlı, "Bunun sezona yansımasının olumlu olacağını düşünüyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay, Romanya'dan müjdeyle döndü

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Bulgaristan, Marmaris, Romanya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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