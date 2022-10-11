Başkan Özdemir: "Havza OSB'nin gelişmesi için çalışıyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB'nin gelişmesi ve tanıtımı için tüm gayreti göstermekteyiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ni(OSB) ziyaret etti. Merzifon OSB idari binasında gerçekleşen ziyarette Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ziyarette OSB'de yürütülen çalışmalar, bulunan firmalar ve yapılan üretim çeşitleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB'nin gelişmesi ve tanıtımı için tüm gayreti göstermekteyiz. Bu amaçla komşu ilçemiz Merzifon OSB'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alma imkanı bulduk. Bilgi birikimi ve tecrübeleri ile bizlere yardımcı olan Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN