Başkan Özdemir Nilüfer\'in iki yıllık tarım hamlesini anlattı

28.04.2026 10:07  Güncelleme: 10:08
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Birlikte Yazdığımız 2 Yıl" başlıklı değerlendirme toplantısında, ilçenin tarımsal kalkınma ve koruma stratejilerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Birlikte Yazdığımız 2 Yıl" başlıklı değerlendirme toplantısında, ilçenin tarımsal kalkınma ve koruma stratejilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Görev süresince tarım alanlarını "kırmızı çizgi" olarak belirlediklerini vurgulayan Özdemir, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasından teknoloji odaklı tarıma kadar pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Giderleri kontrol altına alarak gelirleri artıran bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Özdemir, doğanın ve tarım alanlarının korunduğu bir Nilüfer için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tıbbi aromatik bitkilerle katma değer artıyor

Toplantıda yapılan sunumda belediyenin tarımsal faaliyetlerine ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, ilçede ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Fadıllı ve Karacaoba mahallelerinde başlatılan lavanta ve ahududu üretimi meyvelerini verdi. 40 dekarlık alandan elde edilen 5,5 ton lavanta hasadı, Bursa'da bir ilk olan Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi'nde katma değerli ürünlere dönüştürüldü. 2025 yılında 8 bin 308 kilogram bitkinin işlendiği tesiste üretilen uçucu yağlar, kremler ve kolonyalar Türkiye genelinde satışa sunuldu.

Nilüfer modeli Avrupa'nın radarında

Nilüfer Belediyesi'nin yerel gıda sistemleri konusundaki başarısı, Avrupa Birliği destekli FUSILLI Projesi ile uluslararası alanda yankı buldu. 13 ülkeden 34 ortağın yer aldığı çalışmalar, yabancı uzmanlarca yerinde incelenirken Nilüfer'in sürdürülebilir gıda politikaları Eurocities platformunda örnek gösterildi.

Akıllı tarım ve kırmızı çizgi mücadelesi

Tarımda dijitalleşmeye önem veren belediye; dronlar, sensörler ve yapay zeka destekli akıllı sulama sistemlerini devreye aldı. Bilimsel verilerle yönetilen bu süreçte, kaçak yapılaşmaya karşı da tavizsiz bir duruş sergilendi. Son iki yılda tarım arazilerine izinsiz yapılan 112 yapının yıkımı gerçekleştirilerek toprakların betonlaşması engellendi.

Üreticiye doğrudan destek

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem maliyetlerini düşürmek için 1500 dekarlık alanda İtalyan çimi tohumu desteği sunan belediye, gelecek dönemde soğuk hava deposu, soğuk sıkım zeytinyağı tesisi ve dondurarak kurutma (freeze-dry) ünitelerini kurmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

