Başkan Öztürk: "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu" - Son Dakika
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Başkan Öztürk: "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu"

28.02.2022 12:00
Başkan Öztürk: "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, " İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu. Özellikle ihracat ile ihracatın sürüklediği sanayi büyümesi ve yatırım artışı, büyümeyi yüzde 11'e taşıdı. Ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçılarımızı ve emeği geçen çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüme kaydetti. Son çeyrekte ise büyüme yüzde 9,1 oldu. 2020 yılında Türkiye ekonomisinde büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşmişti.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerini değerlendirerek, "TÜİK, yılın son çeyreğinde ekonomimizin yüzde 9,1 büyüdüğünü açıkladı. İlk çeyrekte yüzde 7.3, ikinci çeyrekte 21.9, üçüncü çeyrekte yüzde 7.5 büyüme kaydeden Türkiye böylelikle 2021 yılını beklentilerimize uygun olarak yüzde 11,0 büyüme ile tamamlamış oldu. Bu büyüme oranı 2011 yılından bu yana kaydedilen en yüksek büyüme oranı olmuştur. İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu. Özellikle ihracat ile ihracatın sürüklediği sanayi büyümesi ve yatırım artışı, büyümeyi yüzde 11'e taşıdı. Yüzde 11 oranındaki büyümemize net ihracat 4,9 puan katkı sağlarken sanayi sektörünün katkısı ise 3,3 puan oldu. 2022'de iş dünyası olarak asıl beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal reformların hayata geçirilmesi, eksiklerin tamamlanmasıdır. Ayrıca 2022 yılında fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının oluşturulmalıdır. Ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçılarımızı ve emeği geçen çalışanlarımızı kutluyorum" dedi. - KONYA

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Selçuk Öztürk, Türkiye, İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Öztürk: 'İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu' - Son Dakika


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