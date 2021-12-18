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Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor

18.12.2021 14:38
Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor

Gerçekleştirdiği projelerle bebeklerden çocuklara, esnaftan üreticiye, ev hanımlarından engelli vatandaşlara kadar bütün Gölbaşılıları kucaklayan Başkan Ramazan Şimşek, halk günü buluşmaları ile vatandaş ile iç içe olmaya devam ediyor.

Gerçekleştirdiği projelerle bebeklerden çocuklara, esnaftan üreticiye, ev hanımlarından engelli vatandaşlara kadar bütün Gölbaşılıları kucaklayan Başkan Ramazan Şimşek, halk günü buluşmaları ile vatandaş ile iç içe olmaya devam ediyor.

" Vatandaşın güvenini boşa çıkartmayacağız "

Gölbaşılıların dertlerine derman olmak için, seçildikleri günden bu yana ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek halk günü buluşmasında Gölbaşılıları makamında ağırladı. Şimşek" Bebeklerden öğrencilere, esnaftan köylüye, çiftçiden üreticiye kadar bütün vatandaşlarımızın her türlü derdinde yanındayız "dedi. Başkan Şimşek, kadınların ve çocukların sorunlarıyla özel olarak ilgilendi.

Yeni projeleri ile Gölbaşılılara olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Ramazan Şimşek" Gölbaşılı hemşerilerimize destek olmak ve sorunlarına çözüm üretmek bizim başlıca görevlerimizden biri. Allah izin verdiği müddetçe Gölbaşılı vatandaşlarımızın yanındayım. Onlar bizi seçerek, bize duydukları güveni gösterdi. Biz de onların bu güvenini boşa çıkartmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Gölbaşılıların derdi bizim derdimiz"

UYUM projesi ile Gölbaşı'ndaki 2 bin engelli vatandaşa yardım elini uzatan Başkan Ramazan Şimşek, gelecek dönemde de desteklerine devam edeceklerini belirtti. UYUM öğrencilerinin kendini geliştirmesi ve sosyal hayatla iç içe olması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Muhtarlar ile görüşmelerini düzenli olarak sürdürdüğünü belirten Şimşek, bölge halkının sorunlarını ve ihtiyaçlarını daima ilk ağızdan dinleyip çözüm ürettiklerinin altını çizdi. "Esnaf ve muhtar ziyaretlerimizde Gölbaşılı hemşerilerimizin sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla mücadele veriyoruz. Gölbaşılıların derdi, bizim derdimiz "diyen Başkan Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası ile de sosyal belediyecilik ilkesini sürdürdüklerini söyledi. Yaz kış demeden; meyveden sebzeye, kıyafetten bebek mamasına kadar birçok konuda halka destek olduklarını ifade etti. - ANKARA

Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor
Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor
Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor

Ramazan Şimşek, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ramazan Şimşek Halk Gününde Gölbaşılıları ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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