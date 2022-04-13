Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı

13.04.2022 12:23
Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kar afetinde zarar gören işletmelerin sahiplerini ziyaret ederek, "Şuana kadar firmalarımıza afet çerçevesinde herhangi bir destek olunmaması üyelerimiz adına bizleri üzüyor" dedi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kar afetinde zarar gören işletmelerin sahiplerini ziyaret ederek, "Şuana kadar firmalarımıza afet çerçevesinde herhangi bir destek olunmaması üyelerimiz adına bizleri üzüyor" dedi.

Oda Başkanı Sadıkoğlu, yoğun kar yağışı sonucu çatısı çöken gıda deposundaki onarım ve yapım çalışmalarını ziyaret etti. Tadilat çalışmaları hakkında firma sahibi Celil Eren'den bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, "Şuana kadar firmalarımıza afet çerçevesinde herhangi bir destek olunmaması üyelerimiz adına bizleri üzüyor. Bir an önce ilgili kurum ve kuruluşların destek vermesini talep ediyoruz" dedi. Malatya TSO üyesi olan Eren Ticaret'e afet çerçevesinde şuana kadar herhangi bir destek olunmadığını hatırlatan Sadıkoğlu, "Kar yağışı sonrası şehrimizde ciddi anlamda çatı çökmeleri meydana gelmiş, birçok üyemiz mağduriyet yaşamıştı. Gıda toptancılığı yapan üyemiz Celil Eren'in iş yerinin çatısı çökmüş, 3 araç ve yaklaşık 5 milyon liralık ürünü enkaz altında kalmıştı. O gün üyemizi ziyaret ederek gerekli yerlere bilgi ve müracaat konusunda kendisine ön ayak olmuştuk. Yapılan müracaatlar sonrasında tespitler yapıldı ama şuana kadar herhangi bir destek sağlanmadı. Aynı sıkıntıyı yaşayan birçok üye firmamız var. Doğal bir afet ile meydana gelen olumsuzluk sonrası devletimizin işletmelerin yanında olmasını umut ediyoruz. Bir an önce ilgili kurum ve kuruluşların destek vermesini talep ediyoruz. Firmamız şuan kendi imkanları ile tadilata başladı. Bu süreçte desteğe ihtiyacı var. Malatya TSO olarak bu konunun takipçisi olacağız. Şuana kadar her hangi bir desteğin verilmemiş olması üyelerimiz adına bizleri de üzüyor. Biz üyelerimizle varız ve üyelerimizin her konuda yanındayız" dedi.

Kendi imkanları ile işletmesini ayağa kaldırmaya çalıştığını belirten Celil Eren, "Oğuzhan Başkanımız çatı çökmesinin olduğu gün de bugün de bizleri ziyaret etti. Desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Tüm ilgili yerlere müracaatımızı yaptık ama şuana kadar herhangi bir katkı göremedik. Kimse gelip sormadı bile. Kendi gücümüzle ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Tadilatla uğraşırken diğer işlerimizi de aksatıyoruz. Biran önce destek olunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ziyarette, Malatya TSO Meclis Divan Üyeleri Ayhan Altunok ile Mustafa Eroğlu, Meclis Üyeleri Osman Yıldırım ile Erol Ergül de yer aldı.

Öte yandan 19 Ocak 2022 tarihinde yoğun kar yağışı sonrası Malatya'da birçok işletmenin, galericiler sitesinin ve bazı halı sahaların çatılarında çökmeler meydana gelmişti. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı
Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı
Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı

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Malatya, Ticaret, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu'ndan afetzede işletmeler için destek çağrısı - Son Dakika


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