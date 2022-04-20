Başkan Saygılı: "Çiçek seraları bütçemize tasarruf sağlıyor" - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezini süsleyen seralarda yetiştirilen çiçeklerin ekonomik olarak belediye bütçesine tasarruf sağladığını söyledi.

Kırıkkale şehir merkezindeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullanılan çiçek ve bitkiler, belediye seralarında yetiştiriliyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çiçek seralarının bulunduğu bölgeye giderek, çalışmalar hakkında birim müdüründen bilgi aldı. Binlerce mevsimlik süs bitkisini toprakla buluşturduklarını ifade eden Saygılı, her mevsimde şehri güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çiçek seraları sayesinde belediye bütçesine ekonomik olarak tasarruf sağlandığını anlatan Saygılı, "Seramızda şehrimizin çiçek ve süs bitkisi ihtiyacını kendimiz üretiyoruz. Kırıkkale Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi güzelleştirirken diğer yandan ekonomik tasarruf sağladık. Göreve geldiğimizden bu tarafa binlerce mevsimlik çiçeğimizi ve fidanımızı toprakla buluşturduk. Ekiplerimiz yürüttüğü titiz ve örnek çalışmalarla, her mevsimde şehrimizin güzelliğine güzellik katıyoruz, yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KIRIKKALE