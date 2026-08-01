Başkan Sekmen’den üreticiye biçerdöver desteği: "Toprağın dili berekettir"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla bünyesine kattığı yüksek kapasiteli modern biçerdöverlerle hasat döneminde üreticinin yanında olmayı sürdürüyor. Saatte ortalama 10 ila 15 dekar alanı hasat edebilen modern araçlar, Erzurum tarlalarında yoğun bir mesai harcıyor.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirilen proje kapsamında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toprağın ve üretimin önemine dikkat çekti. Başkan Sekmen, "Toprağın dili berekettir, toprağın sesi emektir, toprağın hikayesi alın teridir. Çiftçimizin üretim maliyetlerini azaltmak, verimliliği artırmak amacıyla saatte ortalama 10 ila 15 dekar alanı hasat edebilen biçerdöver makinelerimiz ile her alanda olduğu gibi tarımda da çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Hasat süresi kısaldı, maliyetler düştü

Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Makineleri Parkı bünyesinde hizmet veren yaklaşık 4,5 metre biçim genişliğine sahip modern biçerdöverler, yüksek çalışma kapasiteleriyle çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle hasat döneminde yaşanan zaman kayıplarını en aza indiren araçlar, yakıt ve iş gücü maliyetlerinde sağladığı tasarrufla üreticinin yüzünü güldürüyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda, belediye ekipleri üreticilerden gelen talepler doğrultusunda tarlalarda aralıksız biçim işlemi gerçekleştiriyor.

"Tarım milli bağımsızlıktır"

Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu belirten Başkan Sekmen, Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için üreticiye her türlü teknik ve mekanizasyon desteğini sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Belediyenin sağladığı bu modern hizmet sayesinde, daha önce çevre illerden biçerdöver beklemek zorunda kalan Erzurumlu çiftçiler, artık kendi şehirlerinin araçlarıyla hızlı ve kayıpsız hasat yapmanın avantajını yaşıyor.