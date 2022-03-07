Başkan Tavlı: "İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz" - Son Dakika
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Başkan Tavlı: "İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz"

07.03.2022 18:24
Başkan Tavlı: "İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz"

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından başlatılan iş merkezi inşaatı çalışması hızla devam ediyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından başlatılan iş merkezi inşaatı çalışması hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye için önemli projelerden birini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaledere Mahallesi'nde çalışma yapılan iş merkezi binasının inşaatı yüzde 60 oranında tamamlanırken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tavlı, titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandığında iş merkezinin ihalesine çıkılacağını ve şeffaf bir şekilde tüm vatandaşların ihale sürecini takip edebileceğini belirtti.

"Şeffaf ve doğruluk içinde çalışıyoruz"

İş merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve ilçede belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin yanında, gelir kazandıracak projelere de imza attıklarını ifade eden Başkan Hüseyin Tavlı, "2021 yılının Nisan ayında ihalesini, Haziran ayında sözleşmesini imzalayarak yer teslimini yaptığımız iş merkezimizin yapım çalışmaları devam ediyor. Gelinen noktada kaba inşaatın %60'lık bölümü tamamlanmış durumdadır. İnşallah en geç on birinci ay itibariyle kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlanmış ve iş dizaynının da bitirilmiş olmasını hedefliyoruz" dedi.

"Ünye'nin önemli projelerinden birisini hayata geçireceğiz"

Ünye Belediyesi'ne ciddi bir kazanım sağlayacak olan iş merkezinin tamamlanması ile elde edilecek gelirin kapalı pazar yeri yapımında kullanılacağını belirten Başkan Tavlı, "İş merkezimizi tamamladığımızda buradan elde ettiğimiz gelirle de Ünye'nin önemli projelerinden bir tanesi olan kapalı pazar diye tabir ettiğimiz alanda köylü pazarı, kapalı pazar ve altında otoparkın olduğu özel bir projeyi hayata geçireceğiz. Böylelikle Ünye'nin önemli ve sıkıntılı sorunlarından birini daha çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

Ünye'nin merkezinde yer alan ve önemli bir yatırım olarak görülen iş merkezi, 571 metrekare zemin büyüklüğüne ve 5 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip. İş merkezi zeminde 5 dükkan, katlarda ise 41 adet büro tipi bağımsız ofisten oluşacak. İş merkezinin tamamlanma süresi ise yüklenici firmaya yer tesliminden itibaren 430 gün olarak belirlenmişti. - ORDU

Başkan Tavlı: İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz
Başkan Tavlı: İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz
Başkan Tavlı: İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz

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Ünye Belediyesi, Hüseyin Tavlı, Nisan, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tavlı: 'İş merkezi ile ilçenin önemli projelerinden birini hayata geçireceğiz' - Son Dakika


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