Üye Girişi
Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi - Son Dakika

Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi

22.12.2021 13:54
Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi

Söke Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu sözleşme imzalandı.

Söke Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu sözleşme imzalandı.

İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve M. Kemal Sevindik, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, Mali Sekreter Fevzi Çetinkaya, Sendikanın Söke Belediyesi Temsilcisi Ahmet Telli bulundu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıkan yüzde 20'lik ek fark ödemeleri, Söke Belediyesi'nde çalışan memurlara da yansıtılacak. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından memurların talebi geri çevrilmezken, Sendika ile Söke Belediyesi arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından; taraflar arasında sözleşme imza altına alındı.

Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt; "Emeğin en yüce değer olduğunu bir kez daha gösteren, memur arkadaşlarımızın yanında olan Söke Belediye Başkanımız Sayın Levent Tuncel'e, Sendikamız ve belediyemizdeki memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm Yerel Sen Söke Belediyesi Temsilcisi Ahmet Telli, "Tüm memurlarımıza ekonomik anlamda zor bir dönemde olduğumuz süreçte destek olduğu için Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyoruz. Çoğu belediyelerin yapmadığını, bizlere yaptı. Sağ olsun" dedi.

Başkan Levent Tuncel, "Canla başla çalışan arkadaşlarımızın, emekçilerimizin her zaman yanlarındayız. Gücümüz yettiğince de yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi
Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi

Söke Belediyesi, Mehmet Bozkurt, Yerel Yönetim, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak         
13:49
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement