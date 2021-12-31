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Başkan Ünal: " Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız" - Son Dakika

Başkan Ünal: " Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız"

31.12.2021 23:57
Başkan Ünal: " Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız"

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını, yeni yılda çok daha güçlü adım atacaklarını söyledi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını, yeni yılda çok daha güçlü adım atacaklarını söyledi.

Yeni bir yıl yeni heyecan, yeni umutlar olduğunu kaydeden Ünal, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. 2022 Yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin sevinç ve mutlulukların eklendiği; birlik, beraberlik, dirlik ve düzenliğin ve refahın daha yoğun yaşandığı bir yıl olsun. Bu duygularla 2022 yılının sevgili hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve refah içerisinde daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Meclis Başkanı Cengiz Ünal ayrıca, 2021 yılının zor bir yıl olduğuna da vurgu yaparak, "Gerek Covid salgınının devam ediyor olması, gerekse hammadde ve konteyner fiyatlarındaki artışlar, yüksek enerji maliyetleri, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması ve kurdaki aşırı dalgalanma hepimizi son derece zorladı. İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. 2022 yılının atılım yılı olması dileğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, ekonominin büyümesi adına çok daha güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz. " diye kaydetti. - KARABÜK

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ünal: ' Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız' - Son Dakika Ekonomi


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