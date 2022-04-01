Başkan Usta " Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi" - Son Dakika
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Başkan Usta " Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi"

01.04.2022 17:07
Başkan Usta " Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta,Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Marmarabirlik'in 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2026 yılına kadar tekrar göreve seçilen Başkan Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta,Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Marmarabirlik'in 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2026 yılına kadar tekrar göreve seçilen Başkan Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Asa ve Yönetim Kurulu'na başarı dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Usta, "Kurumlarda istikrar başarıyı getirir. Bunu zeytin üreticisinin sigortası ve destekçisi Marmarabirlik'te de görüyoruz. 2010 yılından bu yana sürekli kendini yenileyen Marmarabirlik, gerek kurumsal, gerekse mali olarak büyük başarılara imza atmıştır. Hidamet Başkan ve ekip arkadaşlarının 12 yıllık bu süreçte ortaya koydukları azim ve kararlılık, zeytin üreticisisin de yüzünü güldürmüştür. Nitekim Genel Kurul'un kıymetli delegeleri de Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu'na4 yıllığına tekrar yetki vererek bu başarıyı tescillemişlerdir. Yapılan genel kurulun Hidamet Başkan nezdinde tüm Marmarabirlik ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hidamet Asa, ziyaretlerinden dolayı Kağan Mehmet Usta, Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut'a teşekkür etti. Entegre tesislerini de gezen Belediye Başkanı Usta ve beraberindekiler, zeytin ve zeytinyağı üretim aşamaları ve ürünler hakkında bilgi aldı. - BURSA

Başkan Usta Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi
Başkan Usta Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi
Başkan Usta Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi
Başkan Usta Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi

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Kağan Mehmet Usta, Marmarabirlik, Hisarcık, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Usta ' Marmarabirlik'te istikrar başarıyı getirdi' - Son Dakika


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