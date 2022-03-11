Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmaları istişare ettiler - Son Dakika
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Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmaları istişare ettiler

11.03.2022 11:59
Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmaları istişare ettiler

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca ile birlikte Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin Ankara programı dolayısıyla erken ayrıldığı görüşmede iş birliği vurgusu yapılarken, iki kurum arasında yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin önde gelen sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Eskişehir OSB'nin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu aktaran Başkan Kurt, her zaman uyum içerisinde çalıştıkları EOSB yönetimi ile devam eden iş birliklerinin bu dönem de devam edeceğini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini bu kapsamda yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Kurt ve Sarıca'ya bilgiler verdi. Sanayinin ve şehrin kalkınması adına ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Küpeli, Odunpazarı Belediyesi ile de uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

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Minibüsün altında kalıp yaralanan köpeğe barınak çalışanı bir de bakın ne yaptı? Minibüsün altında kalıp yaralanan köpeğe barınak çalışanı bir de bakın ne yaptı? Başkanı Küpeli, 'Şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösteriyoruz' Başkanı Küpeli, 'Şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösteriyoruz'

Organize Sanayi Bölgesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmaları istişare ettiler - Son Dakika


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