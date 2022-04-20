Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı - Son Dakika
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Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

20.04.2022 11:36
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 319 trafo ve 15 bin 892 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de bin 355 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 2 pano ile 12 trafo merkezi bakımını tamamladı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam edeceği belirtildi.

Şirketin Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği açıklandı. - ZONGULDAK

Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı - Son Dakika


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