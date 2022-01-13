Başkent EDAŞ' tan, Çaycuma'ya 24 milyon liralık yatırım

Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik arzının sağlanması amacıyla, Zonguldak ili Çaycuma ilçesine yaptığı 24 milyon liralık yatırımla çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak'ta kaliteli ve kesintisiz enerji için yatırımlarını sürdüren Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Çaycuma yatırımları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan enerji nakil hatları, alçak gerilim şebekeleri, dağıtım merkezleri ve aydınlatma armatürlerini yeniledi, havai hatların bir kısmını yer altına aldı.

Şirket, 2021 yılında başladığı 24 milyon lira tutarındaki projeleri aynı yıl içinde tamamlayarak, Çaycuma ilçesindeki şebekede değişim ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu projelerle 698 direk, 200 kilometre iletken, 89 kilometre kablo tesis eden şirket mevcut şebekeye 13 adet yeni dağıtım trafosu ve 2 adet dağıtım merkezi ilave etti.

Çaycuma'da elektrik kesinti sayı ve sürelerini minimize etmeyi amaçlayan şirket, yaklaşık 68 bin abonenin ve bölgede yer alan sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayan şebekeleri yenileyerek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yatırımlarda planlı kesinti çalışanların güvenliği için zorunlu

Yatırımları devreye alınması sürecinde uygulayacağı planlı kesintileri ise internet sitesinde 48 saat öncesinden duyuran Başkent EDAŞ, saha çalışanlarının güvenliği için zorunlu bu kesintileri duyurarak müşterilerinin söz konusu kesintilerden önceden haberdar olmasını amaçladı.

Zonguldak'ta yatırımlarını aralıksız sürdüren şirket, her yıl yaptığı büyük çaplı elektrik dağıtım şebekesi, teknolojik yatırımlar ve bakımlar ile daha kaliteli ve sürekli enerji sağlamayı amaçlıyor. - ZONGULDAK