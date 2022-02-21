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BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor - Son Dakika

BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor

21.02.2022 10:46
BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanların ve işverenlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor.

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanların ve işverenlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor.

İstihdam seferberliğine destek olmak ve vatandaşların iş ve meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının mayıs ayında hizmet vermeye başlayan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), iş arayanların ve işverenlerin buluşma adresi oluyor. Bu kapsamda; Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen iş görüşmesine Başiskele'de ikamet eden BAŞKİM aracılığıyla iş arayan 49 vatandaş katıldı. Fabrikanın insan kaynakları sorumluları tarafından makine operatörlüğü ve çeşitli dallarda istihdam sağlanmak üzere vatandaşlarla tek tek mülakat yapıldı. Mülakatlar neticesinde personel alımına uygun görülen adaylar, işe yerleştirilecek. - KOCAELİ

BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor
BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor

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BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor 'Dünyada iş gücüne dahil olan nüfusun yüzde 10'u kooperatiflerde istihdam ediliyor' "Dünyada iş gücüne dahil olan nüfusun yüzde 10'u kooperatiflerde istihdam ediliyor"

Togo Cumhuriyeti, Başiskele, İstihdam, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BAŞKİM'in istihdam seferberliğine desteği sürüyor - Son Dakika
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