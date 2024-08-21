Başüstü sporlarında biceps yaralanmaları ve omuz çıkıkları ciddiye alınmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Başüstü sporlarında biceps yaralanmaları ve omuz çıkıkları ciddiye alınmalı

Başüstü sporlarında biceps yaralanmaları ve omuz çıkıkları ciddiye alınmalı

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Dr. Mehmet Soyarslan, başüstü sporlarla ilgilenen sporcularda ortaya çıkan biceps yaralanmaları ve omuz çıkıklarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Sporcularda görülen yaralanmaların fizik tedaviyle iyileştiği durumlarda cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti.

21.08.2024 10:50
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Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Soyarslan, başüstü sporlarla ilgilenen sporcularda ortaya çıkan biceps yaralanmaları ve omuz çıkıklarının ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, başüstü sporlarla ilgilenen sporcularda biceps yaralanmaları sıklıkla görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Soyarslan, ani kol hareketine bağlı olarak omuz bölgesinde ciddi hasarların oluşabileceğini belirtti.

Soyarslan, "Fizik tedaviyle iyileşme ihtimali olmayan hastalarımıza cerrahi olarak müdahale ediyoruz. Ameliyat sonrası tam anlamıyla iyileşme süreci 3 ila 6 ayı bulabiliyor. 2-3 günden fazla süren şiddetli ağrılarda mutlaka uzman bir hekime danışmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Sürecin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini aktaran Soyarslan, yaralanmaların sıklıkla fizik tedaviyle iyileştiğini, fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi işlem yapıldığını belirtti.

Voleybol, hentbol ve yüzme gibi baş üstü spor dallarında sporcuların biceps bölgesinde çeşitli sakatlıkların sıklıkla yaşandığını vurgulayan Soyarslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle omuz bölgesinde birçok sporcuya özgü yaralanmalar olabiliyor. Bizim de en sık gördüğümüz yaralanmaların başında kol bölgesindeki biceps dediğimiz tendonun zorlanmaya bağlı iltihaplanmasıdır. Hastalarımızı çoğunlukla fizik tedaviyle sağlıklı haline getiriyoruz. Biceps tendonunun yapıştığı omuz eklemi içerisinde bir kıkırdak yapı mevcut. Ani harekete bağlı olarak burada bir hasarlanma olabiliyor. Geçmeyen, omuz ağrısı devam eden hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde eğer burada bir yırtık tespit edersek buranın tamiri yine fizik tedavi ile söz konusu olabilir."

Sporcularda kronik zorlamaya bağlı olarak bazı dokularda ödem oluşabileceği bilgisini paylaşan Soyarslan, "Bunun tedavisini de çeşitli enjeksiyonlarla yapıyoruz. İnatçı olgularda cerrahi tedavi de söz konusu olabilir. Omzumuzu kaldırmamızı sağlayan döndürücü kaslarımız bulunuyor. Daha ileri vakalarda omzumuzu kaldırmamızı sağlayan kaslarda yırtılmalar görülüyor. Bu yırtıklarında cerrahi yolla tedavi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta spor yaparken omuz ağrılarının olabileceğine değinen Soyarslan, 2-3 günden fazla süren şiddetli ağrılarda mutlaka uzman hekime danışmakta fayda olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Başüstü sporlarında biceps yaralanmaları ve omuz çıkıkları ciddiye alınmalı - Son Dakika

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