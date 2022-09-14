İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu - Son Dakika
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İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu

14.09.2022 21:27
İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başvuruların başlamasının ardından bir günde 705 bin kişinin başvurduğu sosyal konut projesinde evlerin 2 yıl içerisinde sahiplerine verileceğini açıkladı.

Yüzyılın konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından bugün ilk başvurular başladı. E- devlet ve bankalar aracılığıyla alınan başvurulara kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi başvurdu. Son rakamlara göre 705 bin kişi, konut projesi için işlemlerini tamamladı. Başvuruların yanı sıra teslim tarihleriyle ilgili detaylar da merak ediliyordu.

CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında anahtar teslim tarihleriyle ilgili soru işaretlerini giderdi. Kurum, "Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Bakan Kurum'un açıklamalarından diğer satır başlıkları ise şu şekilde: "Son durum programa çıkmadan önce 705 bin rakamına ulaştık. Sürekli artıyor. Yine burada TC No'ları sonu 0 ile olanlar başvuruyor şu an. Büyük bir ilgi var. Dün Cumhurbaşkanımız yüz yılın konut kampanyasını tüm Türkiye ile paylaştı. 609 ilçede 81 ilde... Tüm Türkiye'den bize teşekkür yağdı.

"BAŞVURULAR 31 EKİM'DE SONA ERECEK"

2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek.

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Sosyal Konut, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu - Son Dakika
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