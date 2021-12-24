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BAT, 20'nci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika

BAT, 20'nci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

24.12.2021 13:09
BAT, 20'nci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

British American Tobacco (BAT), Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) bu yıl 20'nci kez yer almaya hak kazandı.

British American Tobacco (BAT), Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) bu yıl 20'nci kez yer almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl da DJSI'da, sektöründe en yüksek puanlı şirket olmaya hak kazanan BAT, 24 kategoriden 11'inde sektöre liderlik ediyor.

Sürdürülebilirlik konusunda dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan, 2021'de 10 binden fazla global şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını birçok kategoride değerlendiren DJSI'da 20'nci kez yer alan BAT, bir kez daha sektörünün lideri seçildi.

Endeksin ilk yüzde 10'luk diliminde yer alan BAT, sektöründe en yüksek puanı alan tek şirket oldu. BAT ayrıca, endeksteki 6 kategoriden de tam puan aldı.

BAT'nin global hedefleri ise, şu şekilde sıralanıyor:

"2030'a kadar karbon nötr olmak, 2030'a kadar tüm fabrikalarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmak, 2025'e kadar gereksiz tek kullanımlık plastik ambalajları ortadan kaldırmak,2025'e kadar atıkların yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak ve 2025'e kadar tüm fabrikalarda Alliance for Water Stewardship sertifikasına sahip olmak"

Diğer yandan BAT, bu sene Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen "Hedef: Sıfır Emisyon" küresel kampanyasını imzalayarak 2050 yılına kadar bilimsel destekli çalışmaları ile sıfır emisyonu taahhüt ediyor. 2021 yılında BAT'nin Yeni Kategoriler portföyünde bulunan ürünlerden biri de kendi kategorisinde karbon-nötr olmaya hak kazandı.

Türkiye'de ise International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olan BAT, çevre dostu enerji anlayışı ile 2021 yılında 9,100,000 kWh olan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak 417 tonluk karbon emisyonu azaltmayı hedefliyor.

BAT, ilk karbon nötr ürün olma özelliği taşıyan Yeni Kategori portföyündeki ürünü ile adını "Sürdürülebilirlik, Çevresel Başarı ve Liderlik" kelimelerinden alan dünyaca ünlü 2021 SEAL Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAT Global Pazarlama Direktörü Kingsley Wheaton ödülle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yeni Kategoriler'deki markamız adına SEAL 2021 Sürdürülebilir Ürün Ödülü'nü aldığımız için gurur duyuyoruz. BAT'de, merkezinde sürdürülebilirlik olan geleceğin markalarını yaratıyoruz. Yeni Kategoriler portföyünde yer alan ürünlerimizde tek kullanımlık plastikleri ortadan kaldırmayı ve 2025 yılına kadar tüm ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını hedefleyen kapsamlı sürdürülebilirlik programımızla geri dönüşüm alanına odaklanıyoruz. Grup çapında 2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket ve 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde karbon nötr olma hedefiyle çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

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Yenilenebilir Enerji, Dow Jones, Karbon, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BAT, 20'nci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika Ekonomi


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