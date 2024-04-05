BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu - Son Dakika
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Ekonomi

BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha büyük bir zam yapıldığını duyurdu. Yeni zamlarla birlikte, BAT grubunun en ucuz sigarasının fiyatı 56 TL, en pahalı sigarasının fiyatı ise 72 TL oldu.

05.04.2024 20:47  Güncelleme: 21:17
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31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin ardından sigaraya zam geleceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. 4 ve 5 Nisan tarihlerinde 2 sigara grubuna gelen zamların ardından BAT sigara grubuna da 6-8 TL arasında zam geldi.

3 SİGARA GRUBUNA ZAM GELMİŞ OLDU

4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralara, 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara zam geldi.

BAT GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna ise 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu. Böylece BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu.

PM VE JTİ GRUBUNDA FİYATLAR

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.

BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu

Zam, 3.Sayfa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Arat: 100 lira yapin yine icecem. 38 3 Yanıtla Hikmet Çetin: Ben en son 13,5 dan 18,5 olunca dedim 50 olsun gene içecem diye adam 60 yaptı hala içiyorum şaka yaptım falan de iki gün sonra yaparlar walla. Ben şaka yapmıştım adamlar ciddiye aldılar. 16 3
  • Serkan Genç: Neyin zamcığı bu ya kafalarına göre 26 3 Yanıtla Mert kursun : Simdi bu sigaralar dagitilirken bi arac yakit yakiyor birde maasli eleman la dagitiliyorya hani memura emekliye zam zam dedilerya e onun maasini karsilamak icin ssk ucretleri vergiler costuya etki tepki 2 7
  • Davut Kochan: Sigara 500 tl olması lazım bu arada bende içiyorum hemide 1.5 paket belki bırakırız para olmayınca 13 7 Yanıtla
  • Semih Aydın: Üç beyaz dan uzak duralım 6 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara: İçkiyede zam yapsınlar.gelen geliri emekliye versinler 2 1 Yanıtla
  • Engin: Bende diyorum hergün satılan sigara bugün niye 3 markette yok 1 0 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Büfeciler de marketlerden topluca alıp stokladı. 4 0 Abuzer Kadayıf: Genelde tekel işini pos bıyıklılar sizin adamlar yapıyor 1 1
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