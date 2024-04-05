31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin ardından sigaraya zam geleceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. 4 ve 5 Nisan tarihlerinde 2 sigara grubuna gelen zamların ardından BAT sigara grubuna da 6-8 TL arasında zam geldi.
4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralara, 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna ise 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu. Böylece BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu.
P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.
Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu - Son Dakika
Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı’na (Europol) göre 25 binden fazla üyesi olan 821 suç örgütü, Avrupa’nın güvenliği açısından büyük tehdit oluşturuyor.
Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi zincir marketler ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü ve hijyen gibi konular incelendi.
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