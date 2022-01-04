Batı Akdeniz'in ihracatçı firmaları, 2022 için 3 milyar dolar hedef belirledi

Geçen yılı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçı firmalar, bu yıl için ise 3 milyar dolarlık bir hedef belirledi.

Bölgeden yaş sebze, meyve ile mermer sektörleri başta olmak üzere 25 sektörle 150'den fazla ülkeye açılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), geçen yıl beklenenin üzerinde bir dış satım gerçekleştirince, bu yıl için hedefi daha büyük tuttu.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ihracatçılar olarak iyi bir sene geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 2 milyar liralık bir hedef belirlediklerini ve kasım gibi hedefin aşılmasıyla rakamı revize ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, geçen yılı 2,5 milyar dolarla kapattıklarını bildirdi.

Bölgedeki ihracatçı firmaların 2022'den daha umutlu olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Uzun vadede 5 milyar dolar gibi bir hedefimiz söz konusu. 5 milyar dolara gidebilmek için 2022'de bir aksilik olmazsa 3 milyar doları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

En fazla mermer, domates ve biber satışı yapıldı

Bölgede en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandığını belirten Çavuşoğlu, bu sektörde 650 milyon dolarlık rakama ulaşıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyve sektörünü yaklaşık 470 milyon dolarlık dış satım ile maden sektörünün takip ettiğini aktararak, üçüncü sırada ise yaklaşık 290 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ağaç ve orman ürünleri sektörünün yer aldığını ifade etti.

İlk üç sektörde geçen yıla göre dış satım rakamlarının arttığına işaret eden Çavuşoğlu, artışın devam etmesi için alternatif pazarlar ve sektörler konusunda çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, hiç girmedikleri ülkelerin pazarlarına girmek istediklerine değinerek, şöyle konuştu:

"En fazla ihracatı Çin'e yapıyoruz. Çin'i Almanya, Rusya, Özbekistan takip ediyor. Özbekistan'a ciddi bir ihracat artışımız var. Neredeyse Rusya'ya yakın rakamlara gelmiş durumdayız. Çin'e en fazla maden ve mermer, Almanya'ya ise yaş sebze ve meyve satışı yapıyoruz."

"25 sektörde 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz"

Ürün bazında ise geçen yıl en fazla mermer satıldığını, mermeri domates ve biberin takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, en fazla ihracat artışının ağaç ve orman ürünlerinde yaşandığını, bu sektörde yaklaşık yüzde 59'luk bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Bölgenin üretim potansiyeline göre ticari heyetler oluşturup farklı ülkelere ziyaretler düzenleyeceklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Şu anda 25 sektörde 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaş sebze ve meyve ile maden sektörü hemen hemen ihracatın yüzde 50'sini karşılamakta. Diğer sektörlere de ağırlık vererek dış ticaret rakamlarımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.