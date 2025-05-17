Batısöke Çimento 2025 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iştiraki Batısöke Söke Çimento Sanayii, 2025 yılı birinci çeyrek dönemine ilişkin faaliyet ve finansal sonuçlarını açıkladı. 2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilen sonuçlar, şirketin operasyonel ve finansal göstergelerinde dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

Batısöke 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin ihracat rakamlarında yüzde 179 oranında artış gerçekleşirken, bu başarıda ihracat odaklı stratejilerin etkin uygulanması belirleyici oldu. Aynı dönemde yurtiçi satışlarda karlılık önceliğiyle izlenen politikalar, toplam karlılık artışına güçlü destek verdi. KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla brüt kar marjı yüzde 5'ten yüzde 21'e yükseldi. Esas faaliyet karı, negatif seviyelerden yüzde 8'e ulaştı. Net dönem karı, yüzde 9,2'den yüzde 42,5'e çıkarken FAVÖK marjı, yüzde1,1'den yüzde 22,1'e yükselerek 249 milyon TL oldu. Aynı dönemde şirketin finansal borçluluğu yüzde 49 oranında azaltılarak, bilanço yapısı önemli ölçüde güçlendirildi.

Hedefler yükseldi, çıta yukarıda

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirdi. Candaş, başarılı performansın arkasında satış fiyatlarındaki stratejik düzenlemeler, etkin yakıt gideri yönetimi ve alternatif yakıt kullanımının artırılması gibi sürdürülebilir maliyet politikalarının uygulanmasının etkili olduğunu söyledi.

Geçen ay açıklanan stratejik dönüşüm süreci doğrultusunda, grubun çimento faaliyetlerinin tamamının Batısöke çatısı altında birleştirileceğini hatırlatan Candaş, "Devam eden yapılanma çalışmalarımızla daha yalın, etkin, sürdürülebilir ve karlı bir organizasyon yapısına ulaşmayı amaçlıyoruz. 2025 yılını bütçelenen ciro, net kar ve FAVÖK hedeflerinin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz. Yıl boyunca tüm faaliyetlerimizle bu hedefe doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

Batı Söke'nin Türkiye'nin halka açık en eski sanayi şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Candaş, "1955 yılından bu yana faaliyet gösteren Batısöke, yalnızca sektörü için değil aynı zamanda bölgesi ve ülke ekonomisi için de kesintisiz değer üretiyor. Ege'de istihdamdan lojistiğe kadar pek çok alanda oluşturduğumuz katma değeri, ihracat performansımızla küresel ölçekte taşımaya devam ediyoruz. Aralıksız üretim anlayışımız, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimiz ve güçlü finansal yönetimimizle, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL