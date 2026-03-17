Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Belediyesi'ne Yeni Araçlar

17.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEMSA, Batman Belediyesi'ne 5 Fuso Canter ve 5 Avenue LF12 otobüs teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi, temizlik ve toplu ulaşım çözümlerini daha verimli, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturmak amacıyla araç filosuna TEMSA markalı 5 adet Fuso Canter ile 5 adet Avenue LF12 dahil etti.

Gerçekleştirilen teslimat törenine, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Ekrem Güngör, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Batman Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile TEMSA temsilcileri katıldı.

Yenilikçi tasarımı, performansı ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Fuso Canter, belediyelerin hizmet filolarında tercih ediliyor. Batman Belediyesinin filosuna dahil edilen Fuso Canter, 4,5 ton kapasiteleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle özellikle ulaşımı zor bölgelerde temizlik çalışmalarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.

Yeni nesil çevreci motorları ve GSR2 güvenlik paketine sahip araçlar, belediyenin sürdürülebilir hizmet hedeflerine de destek olacak.

Belediyenin filosuna kattığı Avenue LF12 otobüsler ise 12 metre uzunluğu ve 3 kapılı tasarımıyla öne çıkıyor. 27'si koltuk olmak üzere toplam 108 yolcu kapasitesi sunan araçlar, şehir içi toplu taşımada hizmet verecek.

OBD-E dizel motor teknolojisi ve GSR2 güvenlik paketiyle donatılan otobüslerin, yolcu güvenliği ve operasyonel verimlilik açısından Batman Belediyesi'ne avantajlar sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Belediye, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:33:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.