Batman Belediyesi\'ne Yeni Araçlar

TEMSA, Batman Belediyesine 5 adet Fuso Canter ve 5 adet Avenue LF12 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi, temizlik ve toplu ulaşım çözümlerini daha verimli, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturmak amacıyla araç filosuna TEMSA markalı 5 adet Fuso Canter ile 5 adet Avenue LF12 dahil etti.

Gerçekleştirilen teslimat törenine, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Ekrem Güngör, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Batman Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile TEMSA temsilcileri katıldı.

Yenilikçi tasarımı, performansı ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Fuso Canter, belediyelerin hizmet filolarında tercih ediliyor. Batman Belediyesinin filosuna dahil edilen Fuso Canter, 4,5 ton kapasiteleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle özellikle ulaşımı zor bölgelerde temizlik çalışmalarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.

Yeni nesil çevreci motorları ve GSR2 güvenlik paketine sahip araçlar, belediyenin sürdürülebilir hizmet hedeflerine de destek olacak.

Belediyenin filosuna kattığı Avenue LF12 otobüsler ise 12 metre uzunluğu ve 3 kapılı tasarımıyla öne çıkıyor. 27'si koltuk olmak üzere toplam 108 yolcu kapasitesi sunan araçlar, şehir içi toplu taşımada hizmet verecek.

OBD-E dizel motor teknolojisi ve GSR2 güvenlik paketiyle donatılan otobüslerin, yolcu güvenliği ve operasyonel verimlilik açısından Batman Belediyesi'ne avantajlar sağlaması amaçlanıyor.