Batman'da Dev Karpuz: Diyarbakır'a Rakip! - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Dev Karpuz: Diyarbakır'a Rakip!

Batman\'da Dev Karpuz: Diyarbakır\'a Rakip!

Batman'da 42 kg ağırlığındaki dev karpuz, Diyarbakır karpuzuna rakip oldu, ilgi odağı haline geldi.

21.10.2024 14:19
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Batman'da bir çiftçinin yetiştirdiği 42 kilogram ağırlığındaki dev karpuz Diyarbakır karpuzuna rakip oldu.

Batman'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan çiftçi Hamdullah Yıldız, tarlada yetiştirdiği devasa karpuzu iş yerinde görücüye çıkardı. Yıldız, dev karpuzun, büyüklüğü ve ağırlığı ile komşu esnafın yanı sıra müşterilerin de ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Batman'da yetiştirilen karpuzun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu dile getiren Yıldız, Batman artık birçok alanda olduğu gibi artık karpuzda da başta Diyarbakır olmak üzere birçok kentle yarışır duruma geldiğini ifade etti.

Karpuz yetiştiriciliğinde iddialı olduklarını kaydeden Yıldız, "Kardeşimle birlikte hem esnaflık hem de çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl tarlamızda karpuz ektik ve hasadını yaptık. Karpuzlarımızın en hafifi 16 kilo civarındayken en büyüğü ise 42 kiloya ulaştı. Tek kişinin kaldıramadığı karpuzu kardeşim ile birlikte yerden kaldırıp arabaya yükledikten sonra iş yerimize getirip burada görücüye çıkardık. Kısa sürede karpuz ilgi odağı haline geldi. Komşularımızın yanı sıra müşterilerimiz devasa karpuzla hatıra fotoğrafı çekmeye geliyorlar" dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen yarışmadan birinci olan karpuzu hatırlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da yapılan yarışmada birinci olan karpuz 48 kiloydu biz de bu yıl 42 kilo yetiştirdik ama seneye özellikle üzerinde çalışıp Diyarbakır'ın rekorunu elinden almaya çalışacağız. Biz de Batman olarak Diyarbakır karpuzuna rakip olduğumuzu ilan ediyoruz." - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da Dev Karpuz: Diyarbakır'a Rakip! - Son Dakika

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