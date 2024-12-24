Batman Havalimanı\'nda Kargo Rekoru

Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Batman Havalimanı Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 11 ayında 3 bin 474 uçakla 6 bin 243 ton kargo taşıyarak rekor kırdı.

Batman Havalimanı, kargo-yük trafiğinde daha önce 12 ayda 4 bin 157 uçakla 5 bin 846 ton kargo taşınırken, 2024 yılı ilk 11 ayda taşınan kargo miktarı ile kendi rekorunu kırdı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Batman Havalimanı, 2024 yılının ilk 11 ayında taşınan kargo rakamları açıklandı. Açıklamada, yılın ilk 11 ayı zarfında 3 bin 474 uçakla 6 bin 243 ton kargo taşındığı belirtildi. 2024 yılının ilk 11 ayında 2018 yılına kıyasla yük taşımacılığında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış sağlandığı belirtilen açıklamada, "Batman Havalimanı bu başarısı ile kargo taşımacılığındaki en yüksek hacmine de ulaşmış oldu. Yıl sonuna bir ay kala elde edilen bu sonuç, Batman Havalimanının yıllık kargo trafiğinde tarihsel bir zirveye ulaşmasını sağladı. Aralık ayının sonunda kargo taşımacılığındaki bu rekorun daha da gelişmesi beklenmektedir" denildi. - BATMAN