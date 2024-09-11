Gercüş'te Bağ Bozumu ve Kuru Üzüm Hazırlığı - Son Dakika
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Ekonomi

Gercüş'te Bağ Bozumu ve Kuru Üzüm Hazırlığı

Gercüş\'te Bağ Bozumu ve Kuru Üzüm Hazırlığı

Gercüş ilçesinde üzüm yetiştiricileri kuru üzüm hazırlıklarına başladı. Üzümün diyarı olarak bilinen Gercüş ilçesinde bağ bozumu sürerken üzüm yetiştiricileri verimin iyi olduğunu belirtti. Kuru üzümün yapılışı ve faydaları hakkında bilgi verildi.

11.09.2024 10:26
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Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar kuru üzüm çeşitlerini sergileyerek kışa hazırlık yapıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde bağ bozumu mevsimi başlamasının ardından bölgenin kaliteli üzümünün yetiştiği ilçede üzüm kurutma işlemine başlandı. Üzümün diyarı olarak bilinen Gercüş ilçesinde bağ bozumu sürerken üzüm yetiştiricileri bu sene verimin iyi olduğunu belirtti. Gercüş'te en çok üretilen üzüm türleri arasında yer alan zeyti ve tayfi tipi üzüme kadar tadına doyum olmayan üzümlerin hasadı hummalı şekilde sürdürülüyor. Gercüş'ün gelir kaynaklarından birinin de üzümcülük olduğunu belirten vatandaşlar, kuru üzümün yapılışı ile bilgi verdi.

Emine Çelik, "Şu an burası Gercüş ilçesine bağlı Çukur yurt köyünde sabahın erken saatlerinde bağa gelip üzümleri toplamaya başlıyoruz, daha sonra hazırlamış olduğumuz kuru üzüm suyunun içine bandırarak bezlerin üzerine seriyoruz. 10 gün kurutmaya bıraktıktan sonra tekrar gelip kuruya üzümlerimizi eve götürüp ayıklamaya başlıyoruz. Belirli bir miktarını kendimize bırakıyoruz, kışın için fazla kalanını da satıyoruz. Kilogram fiyatı 180 TL'den başlayıp 230 TL'ye kadar satabiliyoruz, kuru üzümün kalitesine göre fiyat biçiyoruz. Bu yaptığımız kuru üzüm tamamen organik olduğu için şifa niyetine kullananlar da var. Özellikle şeker hastalığına ve birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Gercüş, batman, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gercüş'te Bağ Bozumu ve Kuru Üzüm Hazırlığı - Son Dakika

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