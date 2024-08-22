Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Güneş Enerjisi Santrali ve yeni GES alanını ziyaret etti

Ekonomi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki enerji projeleri kapsamında Bulgurlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren 890 KW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) işletmesini ve Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde 970 KW gücünde kurulması planlanan GES alanını ziyaret etti. Yapılan incelemelerde mevcut GES işletmesinin durumu ve yeni proje hakkında detaylı bilgi alındı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyeye ait enerji projeleri kapsamında Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ve Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde yapımı süren GES alanını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Başkan Taşkın, belediyenin İspendere Çatı GES, Hizmet Binası Çatı GES, Bulgurlu Arazi GES ve yeni kurulacak olan Hacıhaliloğluçiftliği Arazi GES ile birlikte, tüm hizmet binalarının elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Bu projeler, Battalgazi Belediyesi'nin hem ekonomik anlamda tasarruf sağlaması hem de çevreye duyarlı enerji üretimine katkı sunması açısından büyük önem taşıyor.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan GES işletmesinde incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, burada yaptığı açıklamada, santralin Battalgazi Belediyesi'nin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını vurgulayarak, "Bugün, Bulgurlu mahallemizde kurulu olan GES işletmemizi ziyaret ettik. Bu tesis, belediyemizin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak enerji maliyetlerimizi düşürmede önemli bir rol oynuyor. İkinci bir GES çalışmamız da Hacihaliloğluçiftliği Mahallesi'nin güney yamacında gerçekleştiriliyor. Bu projemiz tamamlandığında, belediyemizin tüm hizmet binalarındaki elektrik ihtiyacının %80'ini karşılamış olacağız. Bu, sadece belediyemiz için değil, ilçemizin bütçesi için de büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Hem çevre dostu hem de sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hacihaliloğluçiftliği Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bu santral ile enerji ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayarak önemli ölçüde tasarruf sağlayacağız. Bu çalışmayı bitirdikten sonra hemen yanına üçüncü aşama için yer hazırlıklarına başladık. Her iki tesis de tamamlandığında enerji anlamında büyük bir tasarruf sağlamış olacağız," ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın'ın ziyaretleri, ilçenin yenilenebilir enerji projelerine verdiği önemin altını bir kez daha çizdi. Bulgurlu Mahallesi'ndeki mevcut GES işletmesi ve Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'ndeki yeni GES projeleri, Battalgazi Belediyesi'nin enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsemek konusundaki kararlılığını yansıtıyor. - MALATYA