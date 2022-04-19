Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin battaniye ihracatı, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Battaniye üretiminin önemli merkezlerinden olan Uşak'ta fabrikalarda battaniye üretimine devam ediliyor. Dış satım, özellikle hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştiriliyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, battaniye ihracatından geçen yıl 60 milyon 166 bin 520 dolar gelir elde etti.

Battaniye ihracatı, geçen yılın ilk 3 ayında 4 milyon 33 bin 275 dolarken, bu yılın ilk 3 ayında ise 5 milyon 645 bin 624 dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40'lık artışın yaşandığı ihracatta en fazla satış Almanya, Fransa, Bulgaristan'a yapıldı.

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, firma olarak yılda yaklaşık 7 milyon metrekare battaniye üretimi yaptıklarını, bunun yüzde 35'inin yurt dışına satıldığını söyledi.

Tekstil sektörü için 2021'in iyi geçen bir yıl olduğunu ifade eden Saçlı, "Sağlık için kötü bir dönemdi ancak tekstil sektöründe iyi bir dönem geçirdik. Salgınla beraber ürünlerimize olan talepler arttı. Muhtemelen Çin kaynaklı olan üretimin bir kısmını Türkiye'ye kaydırdıkları için Türkiye'de tekstil güzel bir dönem yaşadı." dedi.

"Normalde battaniye üretimini ocak ayında bitirirdik"

Mevsimsel geçişlerden dolayı battaniye sezonunun hala devam ettiğini anlatan Saçlı, şöyle devam etti:

"Şu dönem aslında battaniye sektörü için 'ölü' olarak nitelendirdiğimiz dönem. Bu sene havaların daha soğuk olmasından dolayı taleplerimiz devam etti. Ölü sezonumuzda biz battaniyeyi bırakır kilime geçerdik ama battaniyeye devam ettik. Battaniye üretimimiz devam etmekte. Geçen yılın bu dönemine göre yüzde 100 artış var."

Savaş ve afet bölgelerinin ihtiyacı karşılanıyor

Birleşmiş Milletlerin Ukrayna'ya ve diğer kriz bölgelerine gönderdiği "hayır battaniyesi" olarak adlandırılan kalın battaniyelerin üretimini de yaptıklarını belirten Saçlı, şöyle konuştu:

"Hayır battaniyesi dediğimiz battaniyelerin hala üretimi devam etmekte. Hayır battaniyeleri Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan battaniyeler. Birleşmiş Milletlere üretiyoruz. Tabii arada aracı firmalar var. Bu ürünlerimiz bu firmaların aracılığıyla direkt savaş bölgesine ya da afet bölgelerine sevk ediliyor. Şu anda bu ürünlerde kapasitemizi zorluyoruz."