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Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor - Son Dakika

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

03.02.2022 12:21

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalıklar da stokçulardan nasibini aldı.

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

DİYARBAKIR - Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalıklar da stokçulardan nasibini aldı. Diyarbakır'da, yaz aylarında özenle hazırlanan ve kışın tüketilen kurutmalık patlıcan, biber, domates ve bamya gibi ürünlerde stokçulardan nasibini alıp fiyat artışı gösterdi.

Diyarbakır'da, dükkanların önünü rengarenkle süsleyip insanın iştahını kabartan kurutmalıklar da birçok ürün gibi stokçulardan nasibini alırken, Sur ilçesinde yıllardır kuruyemiş ve kurutmalık ürün satan Şükrü Günden, stoklanan kurutmalıkların belli bir süreden sonra bayatlayıp zehir saçtığını söyledi.

Stokçuların fiyat arttırmak için beklettikleri kurutmalıkların belli bir süreden sonra bayatlayıp zehir saçabileceğini öne süren Günden, "Kurutmalığı nemsiz yerde saklıyoruz, kurutmalık nemli olduğu zaman zaten yenmez. Bazı arkadaşlar kurutmayı stoklayıp depoya atıyorlar. Biz, bunu yapmıyoruz. Bizim en fazla tutacağımız 1 ay ya da 20 gündür. Kurutmalığın kullanma süresi 1 yıl. 1 yıldan sonra işe yaramaz, nem tutar. Bayatlayan kurutmalıklar zehir saçar. Kurutmalıkların saklama koşullarının iyi olması lazım. Stokçular yüzünden fiyat yüksekliği olmasın istemiyoruz" dedi.

"Kurutmalığı dışardan gelen misafirlerimiz alıyor"

İlçeye gelen turistlerin de sebze kurutmalıklarına büyük ilgi gösterdiğini belirten Günden, "Kurutmalığı en çok turistler alır bizden. Bu ürünlerden bağ başı bize 1-2 TL kalıyor. Diyarbakır halkı kurutmalıkları kendileri yaptıkları için almıyor. Kurutmalığı dışardan gelen misafirlerimiz alıyor" diye konuştu.

Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor
Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor

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Diyarbakır, Kuruyemiş, Domates, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayat kurutmalıklar zehir saçıyor - Son Dakika Ekonomi


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