Bayburt\'ta 320 milyonluk bitki projesiyle 600 kişiye istihdam hedefleniyor

Bayburt'un Tepetarla köyünde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırım projesi kapsamında program düzenlendi. Yaklaşık 320 milyon lira yatırım öngörülen proje ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip organik baharat işleme tesisi kurulması planlanıyor.

İlk aşamada yaklaşık 5 bin dekar alanda kekik, tıbbi nane, adaçayı, aronya ve tarhun başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi planlanan projeyle tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

AGROKUR Organik ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim tarafından yürütülen proje kapsamında kurulması planlanan tesisle birlikte sezon döneminde 450-600 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Çalışanların önemli bölümünün bölgedeki köylerden, özellikle kadınlardan oluşması öngörülüyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, projenin kentte tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bayburt'ta tarımsal üretimi çeşitlendiren, üreticimize ve hemşehrilerimize yeni istihdam alanları oluşturan, özellikle kadınlarımızın çalışma hayatına katılımını destekleyen yatırımları önemsiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin ilimiz tarımına, ekonomisine ve kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Tepetarla köyündeki programa Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AGROKUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Okur, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.