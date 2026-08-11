KUDAKA’dan Bayburt’a 50 milyon liralık üretim ve istihdam yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında Bayburt'ta hayata geçirilecek iki yatırımın sözleşmeleri imzalandı. Toplam 50 milyon TL bütçeye sahip projelerle, kentin üretim altyapısının güçlendirilmesi ve 100 gencin doğrudan istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Genç işsizliğinin azaltılması, gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması amacıyla uygulanan program kapsamında, Bayburt Belediyesi ile Demirözü Belediyesi tarafından hazırlanan projeler KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Düzenlenen imza törenine Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı. Taraflar, projelerin uygulanmasına yönelik sözleşmeleri imzalayarak yatırım sürecini resmen başlattı.

Demirözü'ne modern tekstil üretim tesisi

Program kapsamında desteklenen 'Demirözü Tekstilkent Projesi' ile ilçede üretim odaklı istihdamın artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında bin metrekare kapalı alana sahip modern bir tekstil üretim tesisi inşa edilecek. İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu standartlarda üretim yapacak tesis, özellikle gençlerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlayarak ilçe ekonomisinin gelişimine destek verecek.

Bayburt'ta tam otomatik parke ve bordür üretim tesisi kurulacak

Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan 'İstihdam Kilidini Kilit Parke Taşı Açıyor' projesiyle belediyenin altyapı ve üstyapı yatırımlarında ihtiyaç duyduğu parke taşı ve bordür üretimi yerel imkanlarla gerçekleştirilecek.

Kurulacak tam otomatik üretim hattında günlük yaklaşık 900 metrekare kilit parke taşı ile 2 bin 500 adet bordür üretilebilecek. Böylece kamu yatırımlarında malzeme tedarik süreci hızlanırken, zaman ve maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacak.

Projeler, üretim altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini de hedefliyor. Bu çerçevede 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik sektörün ihtiyaçlarına uygun sertifikalı mesleki eğitim programları düzenlenecek.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan gençler arasından seçilecek 100 kişi, kurulan tesislerde doğrudan istihdam edilecek. Böylece gençlerin meslek sahibi olmaları, sürdürülebilir gelir elde etmeleri ve Bayburt'un üretim kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanırken, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkı sunulacak.

Hayata geçirilecek yatırımların, Bayburt'ta üretim odaklı kalkınmayı hızlandırması, genç istihdamını artırması ve yerel ekonomiye uzun vadeli katkı sağlaması bekleniyor.