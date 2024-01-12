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Bayburt'ta Arı Ürünleri Üretimi Projesi Kapsamında 277 Üreticiye 2 Bin 561 Kovan ve Ekipman Teslim Edildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Arı Ürünleri Üretimi Projesi Kapsamında 277 Üreticiye 2 Bin 561 Kovan ve Ekipman Teslim Edildi

Bayburt'ta gerçekleştirilen 'Arı Ürünleri Üretimi' projesi kapsamında 277 üreticiye 2 bin 561 kovan ve ekipman teslim edildi. Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Arıcılar Birliği ve DOKAP işbirliğiyle hayata geçirildi. Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın kentin en önemli sektörleri olduğunu belirtti ve devletin üreticilere verdiği desteklerin önemine vurgu yaptı. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise bölgede katma değerli ürünlerin üretiminin desteklenmesi gerektiğini ifade etti ve projenin yüzde 70'inin DOKAP tarafından finanse edildiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise DOKAP'ın Bayburtlu üreticilere her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Bayburt\'ta Arı Ürünleri Üretimi Projesi Kapsamında 277 Üreticiye 2 Bin 561 Kovan ve Ekipman Teslim Edildi
12.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 17:14
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Bayburt'ta, "Arı Ürünleri Üretimi" projesi kapsamında 277 üreticiye 2 bin 561 kovan ve ekipman teslim edildi.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Şingah Mahallesi'ndeki hububat deposu bahçesinde düzenlenen törende, kentte en önemli sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Üreticilere devletin verdiği desteklerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gümrükçü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Arıcılar Birliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde hayata geçirilen projenin maliyetinin 2 milyon 861 bin lira olduğunu ifade etti.

Gümrükçü, proje kapsamında üreticilere 2 bin 561 kovan, polen kurutma makinesi, polen temizleme makinesi, 3 bin ambalaj ve çeşitli ebatlarda cam şişe desteği sağlandığının altını çizerek, "Bu önemli bir destek ve inanıyorum ki bu projelerin devamı gelecek. Bayburt'ta arıcılığın artması, gelişmesi, daha iyi seviyelere gelmesi için devletimizin ve DOKAP'ın desteği devam edecek." dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise bölgede katma değerli ürünlerin daha nitelikli bir şekilde arz olunması için üretimin destelenmesi gerektiğini söyledi.

Bu doğrultuda, Bayburt Valiliği mihmandarlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt Arıcılar Birliğinin nitelikli bir proje sunduğunu belirten Gültekin, "Biz de bu değerli projeyi destekledik. Sadece, 'devlet versin' mantığıyla değil, yüzde 70'ini biz verdik. Yüzde 30'u da sizler tarafından karşılandı. El ele verdiğimizde güzel sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

Gültekin, kentte doğal üretimle ilgili hedefleri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna geçersek daha az zahmetli, daha değerli ürünleri satma imkanımız olacak. Sanayi bölgelerinde de bal üretiliyor. Orada ürünü sanayiden arındırmak çok zor. Ama burada bunu sağlayabiliriz. Dikkat edersek, hedef koyarsak sağlayabiliriz. Ortamımız, doğamız buna uyumlu. İnşallah bu konuyla ilgili valiliğimiz, müdürlüğümüz, birliğimiz çalışma yapacaktır. Biz elimizden geldiği kadarıyla bugüne kadar destek verdik, bundan sonra da bu desteklerimize devam edeceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de her zaman Bayburtlu üreticilerin yanında olan DOKAP'ın Başkanı Gültekin'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gümrükçü, Gültekin ve Ersen, arıcılara kovan ve ekipmanları teslim etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Arı Ürünleri Üretimi Projesi Kapsamında 277 Üreticiye 2 Bin 561 Kovan ve Ekipman Teslim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta Arı Ürünleri Üretimi Projesi Kapsamında 277 Üreticiye 2 Bin 561 Kovan ve Ekipman Teslim Edildi - Son Dakika
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