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Bayburt'ta goji berry çiftçiye ek gelir kapısı olacak - Son Dakika

Bayburt'ta goji berry çiftçiye ek gelir kapısı olacak

04.11.2021 11:24
Bayburt'ta goji berry çiftçiye ek gelir kapısı olacak

Bayburt'ta goji berry (kurt üzümü) meyvesinin çiftçilere ek gelir kapısı olması için çalışma yürütülüyor.

Bayburt'ta goji berry (kurt üzümü) meyvesinin çiftçilere ek gelir kapısı olması için çalışma yürütülüyor.

Bayburt Üniversitesinin merkeze bağlı Gez köyünde bulunan uygulama ve araştırma sahasında dikimi yapılan, ana vatanı Tibet olan meyvenin yaklaşık 2 yıl süren adaptasyon sürecinin ardından ilk hasadı yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bayburt'un deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte bulunduğunu ve kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Dolayısıyla kentte rakım ve mevsim koşullarına bağlı olarak meyveciliğin gelişmediğini belirten Erdoğan, 2 bin rakımda yetişebilen goji berynin adaptasyonu konusunda çalışma yaptıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını aktardı.

Erdoğan, amaçlarının farklı mikrobiyal gübreler kullanarak organik ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunmanın yanı sıra yüksek kazanç sağlayan ürünlerin çiftçiler tarafından yetiştirilmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Bayburt'un düşük sıcaklıkta yetişebilen bir çok tür ve çeşit için önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Araştırmamızda goji berry meyvesinin yanında üzümsü meyve türlerinden besin değeri ve ekonomik getirisi yüksek olan çilek, ahududu, böğürtlen, aronya ve güz yemişi üzerinde de devam ediyor. Amacımız farklı mikrobiyal gübreler kullanılarak organik ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak." dedi.

Erdoğan, meyvenin Doğu Asya'da gıda ve geleneksel tıp alanında kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuvvet verici ve ömrü uzatıcı etkisi olduğuna inanılarak yaygın şekilde tüketilmekte olup, 'mutluluk meyvesi' olarak da isimlendirilmekte. Ülkemizin rakımı düşük bölgelerinde bu meyvenin veriminin çok düşük olduğu görülmekle birlikte 2 bin metre yüksekliğe kadar meyve verdiği görülüyor. Goji berry dünyada ve ülkemizde sağlık beslenme yanında uzun çiçeklenme süresi nedeniyle arıcılıkta polen ve nektar kaynağı olması bakımından da önem kazanmakta."

Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e de kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta goji berry çiftçiye ek gelir kapısı olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bayburt'ta goji berry çiftçiye ek gelir kapısı olacak - Son Dakika
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