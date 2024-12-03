Bayburt'ta İndirim Kuşatması - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta İndirim Kuşatması

Bayburt\'ta İndirim Kuşatması

Bayburt'ta açılan yeni kadın giyim mağazasında 10 TL'den başlayan indirimli fiyatlar, yoğun kuyruklar oluşturdu.

03.12.2024 08:39
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Bayburt'ta kadın giyim üzerine yeni açılan bir mağazada indirimli fiyatlar yoğunluğa neden oldu, 10 liradan başlayan fiyatları duyan vatandaşlar mağaza içerisinde kuyruklar oluştururken, müşteriler aldıklarının fiyatını ödeyebilmek için kasa önünde dakikalarca beklediler.

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde hizmete giren kadın giyim mağazasında işletme sahipleri açılışa özel kampanya düzenleyerek, kıyafetleri 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen ve kapıların açılmasını beklemeye başlayan vatandaşlar, mağazanın önünde kalabalık oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı adeta izdihama dönüştü, vatandaşlar ucuz kıyafetleri kimseye kaptırmamak için hem zamanla, hem de birbirleriyle yarıştılar. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan kıyafetleri ise kimisi hiç denemeden, kimisi de fiyatına bakmadan aldığı gibi koluna yığdı, kasa önünde ödeme yapmak için sıraya girdi.

Sabahın erken saatlerinde geldiler

Sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Derya Polat isimli vatandaş, "Bayburt'ta yeni açılan bir mağazada, açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatlarla ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik, alışverişimizi yaptık hala daha yapmaya devam ediyoruz. Ürünler çok fazla, çok güzeller. Çok yoğun bir kalabalık var. Ben sabah 09.00'da geldim, o saatten beri buradayım. Kalabalık çok fazla bu yüzden ürünlere çok çabuk ulaşamıyoruz" diyerek konuştu.

"3-4 saattir buradayız"

Uygun fiyatlarla ürün alabilmek için 3-4 saattir alışveriş yapan, kuyrukta bekleyen bir diğer müşteri Asude Aydın ise, "Alışveriş yapmaya geldim, çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip, kıyafetlerimizi alıp çıkacağız. Saat 13.00'ten beri buradayım. Yoğunluktan dolayı bayağı bir bekledik. Çok güzel ürünler var inşallah alıp çıkarız. Bayağı bir yoğunluk var o yüzden 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Alışveriş, Ekonomi, bayburt, Magazin, Yaşam, Son Dakika

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