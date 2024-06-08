Baykar, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 firmasından biri oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Baykar, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 firmasından biri oldu

Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023'te Türkiye'nin tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmasından biri oldu.

08.06.2024 19:28
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Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023'te Türkiye'nin tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmasından biri oldu. Bu başarıyla birlikte Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasında yer aldı.

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, ihracatta önemli bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023'te Türkiye'nin tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren 10 firması arasına girdi. Bu başarıyla birlikte Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.

Tüm projeler öz kaynaklarla yürütülüyor

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2021'de 664 milyon dolarlık ihracat yapan Baykar, 2022'de ise 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat lideri

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TİM tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine de 76. sıradan girdi. Listedeki 100 firma içinde gelirlerini yüzde 94'lük bir oranla en çok artıran şirket olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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