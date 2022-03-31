Bayraktar'dan birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
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Bayraktar'dan birlik ve beraberlik vurgusu

31.03.2022 13:52
Bayraktar'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, yönetim kurulu olarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla geleceğin KARDEMİR'ini inşa etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İddialı hedefleri gerçekleştirmek için en temel...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, yönetim kurulu olarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla geleceğin KARDEMİR'ini inşa etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İddialı hedefleri gerçekleştirmek için en temel ihtiyacımız birlik ve uyum içerisinde çalışmak" dedi.

Göreve geldikleri 16 aylık sürede, hem üretim hem satış hem de karlılıkta KARDEMİR'e büyük bir ivme kazandıran Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin yeni hedefinin, yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, farklı pazarlarda ihracat kapasitesini artırarak, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğu belirtildi.

"Birlik ve beraberlikle daha büyük başarılar elde edeceğiz"

"Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanı ile bu yıl 85. yılını kutlayan KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, yönetim kurulu olarak, tüm paydaşlarının hakkını korurken, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla geleceğin Kardemir'ini inşa etmeye çalıştıklarını dile getirdi. KARDEMİR'in bölgenin ve Türkiye'nin en önemli şirketleri arasında hak ettiği yeri alması vizyonuyla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bayraktar, "Bu vizyonla, liman ve lojistik sorunlarını çözmüş, madenleri ve cevher işletmeleriyle güvenilir ve kaliteli tedarik zincir ağını kurmuş; enerji ihtiyacının tamamını kendi kaynakları ile karşılayan, çevre yatırımlarını azami düzeye çıkarmış Yeşil Kardemir hedefi önceliklerimiz arasındadır. Tüm bu iddialı hedefleri gerçekleştirmek için en temel ihtiyacımız birlik ve uyum içerisinde çalışmak, KARDEMİR'i bu önemli markayı ve değeri her şeyin önünde tutmak ve gözümüz gibi korumamız gerektiğidir. Bu şehir her bir ferdi ile şirketimiz işçisinden sendika yönetimine, beyaz yakalı çalışanından yönetim kuruluna kadar bu birliğe ne kadar sahip çıkarsa bu yıl olduğu gibi bundan sonra da çok güzel finansal sonuçları, sosyal sorumluluk projelerini ve artan istihdamı sizlere Karabük'e ve ülkemize sunabilecektir" dedi. - KARABÜK

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Alparslan Bayraktar, Karabük, İhracat, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar'dan birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika


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