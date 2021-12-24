Üye Girişi
Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük" - Son Dakika

Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük"

24.12.2021 14:24

Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük"GİRESUN Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Lütfi Bayraktar, pandemi sürecinden güçlenerek çıktıklarını belirterek geçen yıla göre ihracat rakamlarının 3 kat arttığını ve yüzde 54 büyüdüklerini söyledi.

Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük"

GİRESUN Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Lütfi Bayraktar, pandemi sürecinden güçlenerek çıktıklarını belirterek geçen yıla göre ihracat rakamlarının 3 kat arttığını ve yüzde 54 büyüdüklerini söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Lütfi Bayraktar beraberinde bulunan Genel Müdür Turgay Çakmak, Entegre Fındık İşleme Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ağca ve yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl fındığa katma değer katan ve istihdamını büyüten bir kurum olduğunu belirten Lütfi Bayraktar, "2021 yılında pandemi şartlarına rağmen hedeflenen beklentiler doğrultusunda her alanda büyümeye devam ettik. İhracatımız 3 kat arttı ve 100 milyon TL üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Entegrenin cirosu 585 milyon TL'yi buldu. Bu da geçen yıla göre yüzde 54 büyüdüğümüzü gösteriyor. Gerek kooperatiflerimizde gerekse birliğimizde ve şirketlerimizde ciromuzu artırdık. Toplamda birliğimize bağlı 50 kooperatifimizden 40'a yakın kooperatifimiz 2021-2022 iş yılının il 5 ayı itibarıyla bir önceki yıla oranla aldığı fındık miktarını ton bakımından artırmış durumda. Sadece Giresun'da 11 kooperatifimizde iki kat fındık alımı gerçekleştirildi" dedi.

FİSKOBİRLİK'in zirai satışlarında da artış oldu

FİSKOBİRLİK'in zirai girdi satışlarında da yüzde 100'lük bir artış olduğunu ifade eden Bayraktar, "Fındık alımında olduğu kadar, gübre tarım ilacı, aletleri ve sarf malzemeleri satışlarımızda devam ediyor. Bu alanda ortaklarımıza en uygun fiyat ve ödeme yöntemleri çerçevesinde ciddi yatırımlarımız sürüyor. Bunun da sonuçları rakamlara yansımış durumda 2019-2020 iş yılında toplamda 5.4 milyon TL'lik zirai girdi satış yapılırken, 20220-2021 iş yılı içerisinde 10.8 milyon TL'lik satış gerçekleşmiştir. Burada yüzde 100'lük bir artış söz konusudur. 2021-2022 iş yılında ise her ne kadar gübre fiyatlarında istikrarsızlık ve artışlar yaşanmış olsa da biz bu rakamı 20 milyon TL üzerine taşımak istiyoruz" diye konuştu.

FİSKOBİRLİK ve EFİT A.Ş.'ye 5 yılda 100 milyon TL yatırım

Entegre fındık işleme tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Entegre tesislerimizde 2020-2021'de yapmış olduğumuz yatırımlarla kapasite artırımına gittik. EFİT A.Ş.'de bir önceki yıla göre cirosunu yüzde 54 artırarak 568 milyon TL'ye ulaştı. 5 yıl öncesine oranladığımızda artış oranı yüzde 600'ün üzerindedir. Natürel fındık satış rakamlarında ihracatta 21'inci sıraya gelmiş durumdayız. Bu yıl nihai mamullerle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatımız 7.5 milyon dolar. Giresun ve faaliyet gösterdiğimiz diğer illerdeki tüm üreticilerimize daha fazla hizmet edebilmek ve katma değer üretebilmek için bir üretici birliği olan FİSKOBİRLİK'i büyüterek hak ettiği konuma getirme adına çalışıyoruz. Entegreye ve FİSKOBİRLİK'e son 5 yılda yaptığımız yatırımın değeri ise 100 milyon TL'dir. Daha kışı bir süre önce de istihdamı da artırarak 15 işçi daha aldık" ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise Bakanlık müfettişlerinin FİSKOBİRLİK ve iştiraklerinde 6 ay boyunca tüm faaliyetleri ve evrakları titizlikle incelediğini de belirterek inceleme sonucunda kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların iddialarının asılsız çıktığını da ifade etti.

Bayraktar: Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük
Bayraktar: Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük
Bayraktar: Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük

YORUMLAR
500

Lütfi Bayraktar, İhracat, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar: 'Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük' - Son Dakika Ekonomi


Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor         
15:58
Tartıştığı eşini öldürdü Tartıştığı eşini öldürdü         
15:50
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement